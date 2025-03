Nokia tegi Kuule mobiilivõrgu

Investorid otsivad uusi edulugusid ka Eestist

Iduinvesteeringuid on jäänud küll vähemaks, ent just nüüd on õige aeg alustada uute edulugude käimatõmbamisega, tõdes Soome riskikapitalifondi Maki.vc partner Paavo Räisänen.