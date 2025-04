Raadiohommikus: tippjuhtide plejaad ja torm turgudel

9.50–10.00 “Kalendrikutse”. Kus kohtuvad Eesti kõige ettevõtlikumad inimesed? Millistel lavadel astuvad üles rahvusvahelised tippjuhid ja kohalikud tegijad?

Lühike, ent asjalik ülevaade lähiaja ärikonverentsidest ja ekspertide vestlusringidest, mis tuleks kindlasti kalendrisse panna.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Seekordses saates tähistame 30. sünnipäeva Eesti ühe tuntuma jaeketi – Selveri – seltsis. Selveri teekond algas 1995. aastal Lasnamäelt tagasihoidliku punastest tellistest angaariga, millest kasvas välja kaasaegne supermarket ning sealt edasi üleriigiline kett kümnete tuhandete klientidega.

Saates heidavad pilgu minevikku ja tulevikku Selveri tegevjuht Kristi Lomp, arendusdirektor Agi Metsandi ja sisekontrolli juht Katrin Kuusk. Nad avavad, kuidas tühjast kohast loodi midagi suurt, millised on olnud ketti kujundanud murrangulised hetked – alates Kadaka Selverist ja Selveri Köögi sünnist kuni e-Selveri ja iseteeninduskassade kasutuselevõtuni.

Saadet juhib Maarit Eerme.

11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Saate teema on bürokraatia vähendamine riigis. Räägime nii valitsuse moodustatud nõukojast kui ka tööandjate erialaliidu samasuunalisest tegevusest. Millised on bürokraatia ohjeldamise ja efektiivsuse kasvu eesmärgid, täpsemate tegevuste ajakava ja kuidas peaks see jõudma valitsuse otsusteni?

Sõna saavad Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter, riigisekretär Keit Kasemets ning valitsuse efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja liikmed, ettevõtjad Taavi Kotka ning Ille Nakurt-Murumaa.

Saatejuht on Lauri Leet.