“Äris on alati niimoodi, et kõik on võimalik, kui lepitakse kokku,” ütles Sillamäe sadam a nõukogu esimees Tiit Vähi . “Andrei Katkov (Gleb Katkovi isa, kellega koos äri alustati – toim.) ja Jevgeni Malov olid väga head äripartnerid 22 aasta jooksul. Me ehitasime koos suurepärase Sillamäe sadam a, see oli transiidisadamaks loodud,” lisas ta.