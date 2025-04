Tagasi 10.04.25, 19:00 Raadiohommikus: energiaturust, tollisõjast ja turismist Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis räägime gaasi- ja elektriturgudel toimuvast, kõneleme lõppeva nädala pöörasest börsinädalast ja vaatame otsa Eesti turismi käekäigule.

Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.

Foto: Raul Mee

Statistikaameti teatel jõudis välisturistide arv veebruaris koroonakriisi eelsele tasemele. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraner selgitab sektori käekäiku ja väljavaadet otse-eetris kell 08.05.

Pool tundi hiljem tuleb stuudiosse INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor, kellega vaatame otsa tollisõjast räsitud börsinädalale ja küsime, milliste ettevõtete ja sektorite poole võiksid investorid praegu vaadata.

Kell 9 helistame energiakauplemisfirma Baltic Energy Partner juhatuse liikmele Marko Alliksonile, kes annab ülevaate gaasi- ja elektribörsidel toimuvast. Uurime, millist hinda näitavad futuurid ja kui reaalne on USA presidendi Donald Trumpi pakkumine, et Euroopa võiks ameeriklastelt 350 miljardi eest energiakandjaid soetada.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan. Päev jätkub järgnevate saadetega: 10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägib Mobire Eesti tegevjuht Marek Kurs, miks üha rohkem ettevõtteid loobub sõidukite omamisest ja liigub teenusepõhise autopargihalduse suunas. Fookuses on CO₂ aruandlus, täisteenusrent ja andmetel põhinev autopargi optimeerimine. Saadet juhib Lauri Toomsalu. 11.00–12.00 "Äripäev eetris". Saade valib nädala võitja ja kaotaja ning sõelub seejärel läbi olulise, mis toimus nädala jooksul tollitandril ja börsidel. Millised faktid ja tõdemused nädala lõpuks sõelale jäävad? Vaatame peale, kas Eesti on endale kaela tõmbamas järgmist Danske rahapesuskandaali laadset mainekahju. Saatejuht on Viivika Rõuk, saatekülalised on Jana Saarkoppel ja Polina Volkova. 12.00–13.00 "Kullafond". Äripäeva raadio parimate ja kuulatuimate saadete sarjas "Kullafond" tuleb seekord esitamisele üle-eelmise aasta novembris esimest korda eetris olnud saade investor Kristi Saarega, milles Saar arutleb investeerimisteemade üle läbi inimese elutsükli prisma. Saates annab Kristi Saare praktilisi nõuandeid, millistele rahaliste otsustega seotud konkreetsetele sammudele tuleks erinevates eluetappides tähelepanu pöörata. Saadet juhtis börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 “Tervisetark”. Saates räägime hammastest ja sellest, kui parandamiseks plommi panemisest enam ei piisa, vaid teha tuleb ka juureravi. Mida juureravi endast kujutab, millal seda teha saab ja kuidas ravitud hambaga edasi elada, räägib Tallinna Hambakliiniku hambaarst Karin Karindi. Juttu tuleb ka sellest, kas katkised hambad on geneetiline paratamatus või on vahel põhjuseks mõni salakaval harjumus.

Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 “Äripäeva juhtimiskool”. AI ehk tehisaru on tulnud, et jääda ja muuta meie maailma ning mõtteviisi. Kas, mida ja kuidas teha, et AI võimalused enda ja äri kasuks tööle panna? Või on targem oodata, kuni tehisaru on “rohkem valmis”? AI-koolitaja Priit Ilomets räägib saates, et tehisaruga pusima, katsetama ja mängima peab hakkama kohe ning seejuures tuleb omaks võtta algaja mõtteviis. Ilometsa sõnutsi on kõige olulisem mõtteviisi muutus, mitte parima tööriista teadasaamine.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Donald Trumpi algatatud kaubandussõda on räsinud nii Ühendriikide poliitikat kui ka mõistagi kogu maailma majandust. Äsja naasis Washingtonist riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kes selgitab, kuidas saavad asjadest aru senaatorid-kongresmenid — nii vabariiklaste kui ka demokraatide poolelt.

Koduaianduseks niinimetatud nutiaedu tootva Tartu ettevõtte Click & Grow tegevjuht Mart Tõevere räägib aga, kuidas üldse uues olukorras USAsse müüa. Ning lõpetuseks peegeldab Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees nii seda, kuidas Kaja Kallas Euroopa USA-suunalist poliitikat juhib, kui ka väljavaateid kodupoliitikas, mida suure maailma asjad ei paista ülemäära raputavat.

Saadet juhib Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.