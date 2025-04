Tagasi 20.04.25, 15:00 Nädala lood: lätlased meelitasid Eesti investoreid riskima ja Leedol libisevad magusad krundid käest Lõppeval nädalal pälvisid Äripäeva lugejate tähelepanu muu hulgas nii punased lipud, mis lehvivad investoritelt raha küsiva ehitustehnika rentija Storendi äris kui ka ärimees Vjatšeslav Leedo magusate Tallinna kruntide müük.

Storendi töötaja näitas Lansamäe rendipunktis ajakirjanikele tehnikat. Näiteks tellingute järele olevat praegu nõudlust küll.

Foto: Andras Kralla

Neljapäeval lõppes Storendi neljas võlakirjade pakkumine, mille käigus küsis Lätlaste ehitustehnika rentija investoritelt 35 miljonit eurot. Ettevõtte senistest investoritest on pooled eestlased. Seekordne pakkumine oli ettevõtte ajaloo kõige suurem ja intress, millega firma investoreid meelitas, oli samuti magus 10 protsenti.

Kui Äripäev analüüsis koos finantsekspertide ja selle äri asjatundjatega Storendi võlakirjapakkumist ning ettevõtte majandusnäitajaid, kerkisid probleemsetena esile ettevõtte vara ja võlgade maht, samuti tekitavad skepsist ettevõtte lubadused nii USA kui ka Eesti tulevase äri kohta.

“Risk on väga selge, väga kõrge, turg seda sisuliselt ei mõista,” võttis Storendi äri kokku Euroopa ehitustehnika rendiäris tegutsev ettevõtja.

Juba aastate eest kõrge rahapesuriski tõttu finantssektori järelevalveasutuse luubi alla sattunud Eesti vanim tegutsev kommertspank AS TBB pank (varem Tallinna Äripank) sai loa vabatahtlikuks lõpetamiseks.

Vabatahtliku lõpetamise taotluse esitamist põhjendas panga juhatuse esimees Igor Novikov eelmisel aastal ebakindlusega tuleviku suhtes.

„Kuigi panga kapitaliseeritus on hea, kapitali ja likviidsuse puhvrite tase on piisav ning kõik normatiivid on täidetud, on nõukogu ja juhatus ebakindlad grupi tegevuse jätkusuutlikkuse ja kasumlikkuse suhtes. Pank on olnud müügis juba mitu aastat, kuid pole leitud ostjat, kes suudaks vajalikud investeeringud teha,“ sedastas Novikov siis.

Pank on aga juba aastaid olnud rahapesu riskide tõttu finantsinspektsiooni hambus. TBB panga probleemidest saate täpsemalt lugeda siit.

Tõsine peavalu. Õigel ajal tühistamata arstiaeg viis aastaid hiljem inkassosse

Confido kasseeris haigeks jäänud ja eesseisvad vastuvõtud tühistanud patsiendilt summa, mis viis naise paar aastat hiljem inkassosse. Võlg oli kosunud selleks ajaks 560 euroni.

Patsiendile sai saatuslikuks, et ta ei tühistanud vastuvõtte mitte 24 tundi enne, vaid samal hommikul. „Ma lihtsalt ei talu sellist ebaõiglust. Olen valmis kohtusse minema. Ma tahaks teada, kas olen sunnitud maksma selle raha. Kui kohtunik ütleb, et olen, siis maksan,“ ütles Katrin.

Kuidas vastuvõtu tühistamine nii kalliks läks, saate lugeda siit.

Eesti investorid avaldavad oma järgmise kümne aasta parimad investeerimisideed

Äripäeva küsitluses osalenud investorid on praeguse börsilanguse ajal aktsiaid pigem ostnud ja hoidnud ning näevad mitmeid soodsaid kohti, kuhu oma raha kümneaastase plaaniga panna.

Hea ostuideena nimetavad Äripäeva lugejad esiteks mitmeid panganduse aktsiaid. Peamiselt nimetatakse kodust LHV Groupi, aga paljud arvavad, et ka Põhjamaade pangad ja eriti Swedbank on head ideed, kuhu praegu raha paigutada.