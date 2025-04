Tagasi 22.04.25, 16:36 Raadiohommikus: globaalsed jõujooned ja kohalikud käigud Äripäeva raadio kesknädalane hommikuprogramm räägib panga ja lennujaama majandustulemustest ja plaanidest, aga ka valikutest investeerimisel ja suurriigi juhtimisel.

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis vestleme Coop Panga juhi Margus Rinkiga. Mõistagi on teemaks muu hulgas tema oodatust varasem lahkumine panga eesotsast.

Foto: Andras Kralla

Enne kella kaheksat tuleb stuudiosse Tallinna Lennujaama juht Riivo Tuvike , kellelt uurime nii selle kohta, millised on tulusamad sihtkohad lennujaama jaoks, aga ka selle kohta, kuidas majandada Tallinna Lennujaam ale kuuluvaid regionaalseid lennujaamasid kasumlikumalt. Puutumata ei jää ka lennujaama investeeringud.

Pärast kella kaheksat võtame värskete Coop Panga majandustulemuste baasil ette panga plaanid ja strateegia ning teeme seda pangajuhi Margus Rinkiga. Mõistagi küsime ka täpsustusi nädala pommuudise kohta, et Margus Rink on sunnitud oma ametikohalt lahkuma.

Poole üheksa paiku räägime Kaitseuuringute Keskuse teaduri Nele Loorentsiga USA administratsiooni poliitikast suhetest Euroopaga ning ka Ukraina rahuläbirääkimistest. Kas Donald Trump on juba väga lähedal, et Ukraina teemaga tegelemine üldse lõpetada?

Enne kui kell saab üheksa, tuleb stuudiosse investor ja koolitaja, RahaTreeneri autor Martin Korjus, kellega kommenteerime turu viimase aja liikumisi ning uurime, mida Korjus on teinud oma portfelliga. Hommikuprogrammi veavad Ireene Kilusk ja Lauri Leet. Saatepäev jätkub viie saatega: 10.00 - 11.00 “Sisuturundussari: ambitsioon” Sarja teises saates on külas A Le Coqi tüüriv Jaanus Vihand. Empowermenti juhtide kasvutreener Anti Orav ja saatejuht Hando Sinisalu uurivad Jaanus Vihandilt, kuidas koostada A-klassi juhtimismeeskonda, kuidas edukat äri veelgi paremaks teha ja mis tunne oli astuda Tarmo Noobi kingadesse. 11.00‒12.00 “Kasvukursil”. Saates arutlevad juriidiliste isikute vaheliste laenu- ja omakapitali struktureerimistehingute maksustamise teemat Grand Thornton Balticu maksunõustamise juht Kristjan Järve ja maksu- ja tolliameti tulumaksuosakonna juht Madis Laas. Järve ja Laas arutlevad hiljuti maksu- ja tolliameti avaldatud juhendmaterjali vajalikkusest, selle koostamise protsessist ja selle mõju tehingutele. Analüüsitakse omanike väljaostmist, omaaktsiate omandamist ja seotud isikute vahelisi tehinguid, tuues välja tüüpilisi riskikohti ja soovitusi maksukohustuste vältimiseks. Saadet juhib Ireene Kilusk. 12.00‒13.00 “Juhi jutud ‒ erisaade”. Saates on külas parima juhi konkursi üks kolmest finalistist Hansa Grupi juhatuse esimees Neeme Tammis. Ta räägib, kuidas olla pikaajaliselt edukalt tipus, mida tema läbipõlemised ettevõtja ja juhina on talle õpetanud, kuidas ta valib inimesi ja tegemisi ning millele pühendab oma aega, millele mitte. Hetkel kuum Tõukerattafirma keeruline pankrot tõmbab kliendid hammasrataste vahele Võlavaidlus ja müügiplaanid Venemaa majanduse vundament on lagunemas Lihatööstus kahekordistas kasumi ja jagab dividende Uue tootega tabati naelapea pihta ST Püsiv puudujääk turul toetab ka edaspidi hõbeda hinda

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00‒14.00 “Energiatund”. Saates räägime nafta maailmaturu hinnast ja selle liikumistest. Mis on viimase aja hinnalanguse põhjused, kuhu võiks hind edasi liikuda ning kuidas see võiks mõjutada maailma suurriikide otsuseid. Otsesaate külaline on tanklaketi Terminal juhatuse liige Alan Vaht, oma kommentaari annab ka energeetikaekspert Raivo Vare.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00‒16.00 “Äripäeva fookuses”. Viimastel kuudel on pilgud suunatud maailma suurima saare Gröönimaa suunas. Seda ajendatuna USA presidendi Donald Trumpi veendumusest, et Gröönimaa peab kuuluma USA-le.

Saates võtamegi fookusesse elu Gröönimaal. Räägime saare argielust, majanduslikust käekäigust, aga ka ajaloolisest taustast ning USA huvidest.

Gröönimaa siseelu kaeme Askur Alasega, kes on Gröönimaa giid.

Saatejuht on Eget Velleste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.