Raadiohommikus: kaks staari, börsifirma tulemused ja suurettevõtja plaanid

Hommikuprogrammi teevad Kristjan Kurg ja Ireene Kilusk.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50‒10.00 “Kalendrikutse”. Kus kohtuvad Eesti kõige ettevõtlikumad inimesed? Millistel lavadel astuvad üles rahvusvahelised tippjuhid ja kohalikud tegijad? Kuuleme lühikest, ent asjalikku ülevaadet lähiaja ärikonverentsidest ja ekspertide vestlusringidest, mis tuleks kindlasti panna kalendrisse.

10.00‒11.00 “Sisuturundus”. Avame spordi ja hariduse ühendamise väljakutseid, võimalusi ja personaalset teekonda. Külas on Audentese spordigümnaasiumi direktor Avame spordi ja hariduse ühendamise väljakutseid, võimalusi ja personaalset teekonda. Külas on Audentese spordigümnaasiumi direktor Priit Ilver , kes räägib, kuidas Audentese unikaalne õppe- ja treeningukeskkond võimaldab noortel üheaegselt tegeleda nii tipptasemel spordiga kui ka edukalt omandada gümnaasiumiharidust. Arutleme õppe paindlikkuse ja nõudlikkuse ning vaimse tervise toetamise tähtsuse üle.

Saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00‒12.00 “Luubi all”. Saates on fookuses hallil alal tegutsevate veebikasiinode äri. Äripäeva ajakirjanikud avavad, kuidas paari viimase kuu jooksul ilmunud lood sündisid ning miks on veebikasiinode arv Eestis kasvanud aastaid nagu pärmi peal. Samuti on juttu sellest, millised ohud sellega kaasnevad ja milliseid skeeme kasutatakse.

Saates vestlevad Polina Volkova, Kristel Härma, Koit Brinkmann ja Marge Ugezene.