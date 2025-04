Muusik ja umbes kuu aega riigikogu liikmena tegutsenud Stig Rästa (Eesti 200) rääkis, et ta on uus ja alles õpib riigikogu kultuuri. “Ma olen natukene vaadanud neid asju ja vahepeal on ikka päris jõhker, mis seal toimub. Samas ma arvan, et ma sellele tasemele ei lasku,” ütles Rästa.