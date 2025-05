Tagasi 21.05.25, 16:37 Raadiohommikus: rasked valikud majanduses ja rasked masinad etendusel

Neljapäeva raadiohommikus räägib LHV makroanalüütik Triinu Tapver, kuidas säilitada Euroopa ja Eesti majanduse konkurentsivõimet olukorras, kus energia eest tuleb siinses regioonis maksta enam kui kolmandiku rohkem kui Ameerika Ühendriikides.

Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio neljapäevane hommikuprogramm valgustab Ameerika Ühendriikide, majanduse väljavaadete, energiahindade ja rasketehnikaga seotud teemasid.

Hommikuprogrammis mängime ette viimased intervjuud, mis on salvestatud eelmise nädala lõpus Pärnu juhtimiskonverentsilt.

Esmalt räägib LHV makroanalüütik Triinu Tapver , kuidas säilitada Euroopa ja Eesti majanduse konkurentsivõimet olukorras, kus energia eest tuleb siinses regioonis maksta enam kui kolmandiku võrra rohkem kui Ameerika Ühendriikides.

10.00‒11.00 “ Sisuturundussaade”. Vestleme preemiumbrändide kaupluse Lartusi asutaja Karin Mängeliga, kes on toonud Eesti turule maailmakuulsaid disainibrände, nende seas näiteks Villeroy & Boch. Teine saatekülaline on Lartusi endine turundusjuht Kairit Parkeri.

Saates tuleb juttu sellest, miks kaubanduskeskused ei sobi luksusbrändidele, kas ja kuidas on ostja 25 aastaga muutunud ja mis eristab disainiteadlikku ostjat hinnatundlikust. Lisaks räägime, millised on e-kaubanduse õppetunnid luksuskauba müümisel, milline on Lartusi kasvuambitsioon ning miks vajab Lartusi uut partnerit või investorit.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00‒12.00 “Luubi all”. Uuriva ajakirjanduse arutelusaates räägivad seekord Äripäeva ajakirjanikud Pille Ivask, Martin Johannes Teder ja Koit Brinkmann. Aruteluks tuleb, miks läheb Planet42 Mehhiko äril loodetust kehvemini ja miks ettevõtte kahjum süveneb tänavu mitmekordselt. Räägime, kuidas Eesti üks jõukamaid ettevõtjaid Margus Linnamäe liigutas oma kontserni MM Grupp ainuosaluse Liechtensteini registreeritud fondi. Ning lisaks räägime, mis juhtub, kui ettevõtte võrdsete osalustega omanikud pööravad tülli.

12.00‒13.00 “Digitark äri”. Saates räägime digitaliseerimisest ja muutuste juhtimisest. Kuigi Eesti on digiriigina maailma tipptasemel, siis on paljud Eesti ettevõtted digitaliseerimise stardipunktis või pole tegelikult veel alustanudki. Miks see on nii ja millest see räägib? Saates räägime riigi ja ettevõtjate koostööst digitaliseerimisel, ettevõtjate valmisolekust ja vastutusest selles ning missugust tuge riik saaks pakkuda. Tutvustame muutuste juhtimise mudelit ning kuuleme ka päriselt juhtunud ämbreid ja valearvestusi muutuste juhtimises.

Külas on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium i digimajanduse osakonna juhataja Sirli Heinsoo, ettevõtte Change Partners muutuste juhtimise konsultant Ekke Sööt ning Foxway ärijuht Marko Solmann.

Saatejuht on Mare Timian.

13.00‒14.00 “Õppetund”. Arutleme, kuidas mõtestada täiskasvanute koolituse seaduse muudatusi nii, et tõuseks koolituste kvaliteet ja oleks tagatud ka õppijatele suurem tugi.

Saatekülalised on Sihtasutuse Kutsekoda välisprojektide juht ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti juht Georgi Timcenko, BCS Koolituse tegevjuht Anni Sild ja Reiting Koolituskeskuse koolitusosakonna juht ja koolitajate koolitaja Anneli Zirkel.

Saatejuht on Katre Savi.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.