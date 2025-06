Raadiohommikus: suurtoetaja ja jalgpallisõda, Rail Baltic ja tigedad linnud

Eesti Jalgpalli Liidu presidendivalimised on järjest kuumem ühiskondlik teema. Küsime A. Le Coqi juhilt Jaanus Vihandilt, kuidas Eesti jalgpalli pikaajaline suurtoetaja, kelle nime kannab ka Lilleküla staadion, võimuvõitlust näeb ja kuivõrd mõjutab toimuv edasist suhtumist Eestis enim harrastatud pallimängualasse?

Eestis tegutseb juba tosin aastat väikefirma Linnuabi Grupp, mis iga aastaga tublisti kasvab. Selle ettevõtte töötajad aitavad inimesi kõikvõimalike lindudega seotud probleemide lahendamisel ning klientide seas on ka Tallinna suured kaubanduskeskused. Sellest, kas parem on varblane peos või tuvi katusel, räägime ettevõtte ühe asutaja ja omaniku ning juhi Eero Eikineniga.

Imagine Dragonsi suurkontsert Tallinna lauluväljakul tõstatas teema, kuidas selliseid üritusi sujuvalt läbi viia. Kogu horeca-sektor ootab taolisi üritusi pikisilmi, samas mõnigi nuriseb korralduse ja linnaruumi umbeajamise üle. Mis meil on hästi, mis vajab järeleaitamist, arutleme muusikafännist ajakirjaniku Laura Saksaga, kel kogemustepagasis kontserte paljudest Euroopa linnadest.

Saates uurime, mida arvavad Eesti riigi praegusest rahandusest ja majanduspoliitilistest valikutest kunagised otsustajad. Palusime riigieelarveliste valikute, maksupoliitika ja ka valitsemise kohta kommentaare kunagistelt ministritelt, muu hulgas 2005 – 2012 Eesti Pank juhtinud Andres Lipstokilt ning 90ndate rahandusministrilt Mart Opmannilt. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuidas muuta ESG juhtimisvahendiks ja milline on juhtide uus roll, räägivad Sustinere partner ja asutaja Marko Siller ning Sustinere partner ja ESG strateegianõustaja Els Heile-Sundkvist. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Külas on haridus- ja keskkonnapsühholoog Grete Arro, kellega vestleme sellest, kas majanduskasv viib heaoluni, suurtest vajalikest muutustest ning sellest, kuidas rääkida loodusest ja keskkonnast üksteist mõistes, mitte vastandudes. Saatejuht on Karmen Laur.

13.00–14.00 “Autojutud”

Laiem üldsus tunneb Peeter Koppel it värvika sõnaga majandusanalüütikuna, veidi kitsam ring inimesi ka sama värvika autoarvustajana. „Autojuttude“ saates astubki üles autohuviline Koppel. Juttu tuleb sellest, kes või mis teda autotõppe nakatas; millised proovisõidud on jätnud kõige kustumatuma mulje; kuidas kirjutada autoarvustust, mida päriselt lugeda viitsitakse ning kas Elon Musk tiribki Tesla põhja. Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.