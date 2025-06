Raadiohommikus: riigi majanduspoliitika suundadest ja poliitilistest pingetest

Äripäeva raadio nädala viimases hommikuprogrammis on vaatluse all ettevõtete toetamine, riiklik kaitsetööstus, kohalik poliitika ja olukord ärikinnisvaras.

Poole üheksa ajal tuleb stuudiosse värske riigiettevõtte Hexest Materials nõukogu liige, kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp, kellega hakkame rääkima võimalikust lõhkeaine tootmisest Eestis.

Stuudios on ajakirjanikud Meelis Mandel, Karl-Eduard Salumäe ja Kristjan Pruul.

Saatejuhid on advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Mario Sõrm ja advokaat Helery Maidlas. Saatekülalised on Fermi Energia keskkonnajuht ja juhatuse liige Diana Revjako ning Soraineni ehitus- ja kinnisvaravaldkonna juht, partner Paul Künnap

Külas on piletimüügigaselli Fienta asutaja ja tegevjuht René Lasseron ning müügi- ja turundusjuht Liina Amon . Fienta on kolmekordne gasell ja rahvusvaheline iduettevõte, mis pürgib ka ükssarvikuks. Saates räägime lisaks Fienta kiirele kasvule ka välisturgudel tegutsemisest. Saame teada, kuidas on jõutud sellistesse riikidesse nagu Island, Barbados ja Jaapan ning millises maailma piirkonnas soovitakse järgmisena kanda kinnitada.