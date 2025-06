Tagasi 26.06.25, 12:24 Harro Puusild: Eesti majandus vajab Lõuna-Korea süsteemsust Eesti peab eeskujuks võtma Lõuna-Korea tööstussektori automatiseerituse taseme ja tööstuspoliitika süsteemsuse, rääkis hiljuti Aasia riiki külastanud teemaveebi Tööstusuudised juht Harro Puusild.

Lõuna-Korea robotiseeritus ja automatiseeritus on maailmas esikohal.

Foto: Reuters/Scanpix

“Eesti majandus vajaks sellist lõunakorealikku süsteemsust,” ütles Puusild Äripäev raadio hommikuprogrammis. Ta selgitas, et Lõuna-Korea tööstus moodustab 30% riigi SKPst ning neil on selge tööstuspoliitika, mida nad süsteemselt uuendavad ja arendavad.

Lõunakorealased nuputavad samuti pidevalt konkurentsivõime parandamise üle. Samuti panustavad nad teadustegevusse 5% SKPst ‒ Eestis on see alla 2% ‒, et tööstus saaks pidevalt innoveerida.

Puusilla hinnangul on Eestis märke, et tööstuspoliitika areneb ‒ meil on tööstusminister ‒, kuid pingutama peab rohkem, et tööstussektor kasvaks ja muutuks konkurentsivõimelisemaks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Vestles Karl-Eduard Salumäe.