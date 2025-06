Portfellihaldur: kullaaktsiatega võib valesti minna miljon asja

“Meil on kaevandusettevõtteid, kuhu oleme investeerinud ja mille tootlus on viie aasta peale olnud sisuliselt 1% aastas. Seda peamiselt seetõttu, et kulud on kasvanud ja kulla hinnatõus ei ole jõudnud kasumireale. Samas on meil ka kaevandusettevõtteid, mis on toonud üle 100% tootlust — need on toonud tootlust kenasti üle kulla hinnatõusu,” ütleb Mikk Taras Äripäeva raadio saates “Investeerimisportfell 2030”.