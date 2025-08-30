Tagasi 30.08.25, 11:45 Ehitamata aiad ja remondi ootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena Delfi uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa ütleb, et pärast artiklitesarja sõjahirmust on nende poole pöördunud kümneid inimesi, kes jagavad lugusid sõja mõjudest oma elule. Omamoodi peksukotiks on saanud sõjahirmu tekkimises ajakirjandus.

Pilt aiast on illustratiivne, see aed ei ole jäänud sõjahirmu tõttu uuendamata.

Foto: Tartu Postimees/Scanpix

„Läbiv joon, mida tuuakse välja, on see, et ajakirjandus on õhutanud sõjahirmu. Ja kui inimesed nii tunnevad, siis järelikult nii ongi. Teisalt ajakirjanduse ülesanne on informeerida ja mõnes mõttes on see sõnumitooja tulistamine,“ rääkis Roonemaa saates „Äripäeva arvamusliider“.