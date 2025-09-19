Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,07%293,65
  • OMX Riga0,06%913,87
  • OMX Tallinn−0,09%1 960,66
  • OMX Vilnius0,1%1 232,15
  • S&P 5000,29%6 651,21
  • DOW 300,23%46 247,31
  • Nasdaq 0,49%22 581,15
  • FTSE 1000,08%9 235,57
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,98
  • OMX Baltic0,07%293,65
  • OMX Riga0,06%913,87
  • OMX Tallinn−0,09%1 960,66
  • OMX Vilnius0,1%1 232,15
  • S&P 5000,29%6 651,21
  • DOW 300,23%46 247,31
  • Nasdaq 0,49%22 581,15
  • FTSE 1000,08%9 235,57
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,98
  • 19.09.25, 16:52

Kaitsetööstuse rahastuse rong on käima läinud, eestlased on peal

Kaitsetööstuste juhid leiavad, et Ukraina sõja lõpp valdkonna rahastamisse suurt muutust ei too. “Rong on aeglaselt, aga kindlalt käima läinud,” ütles Threod Systemsi juhatuse liige ja tegevjuht Arno Vaik.
Kaitsetööstuseteemaline vestlusring Äriplaan 2025 majanduskonverentsil. Vasakult Äripäeva ajakirjanik Lauri Leet, DefSecInteli tegevjuht Jaanus Tamm, Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik ja kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
  • Kaitsetööstuseteemaline vestlusring Äriplaan 2025 majanduskonverentsil. Vasakult Äripäeva ajakirjanik Lauri Leet, DefSecInteli tegevjuht Jaanus Tamm, Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik ja kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
  • Foto: Raul Mee
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 17.09.25, 18:50
Telia Company tegevjuhil tuli vastata, miks on Eestis hind kõrgem kui Rootsis
Rootsi telekomifirma Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer ei pääsenud Äriplaani majanduskonverentsil Eesti publiku teravatest küsimustest.
Juhtkiri
  • 17.09.25, 16:36
Kasv tuleb. Hakkame sättima, aga…
Kuigi mitmed näitajad lubavad Eesti majandusele pika langustsükli järel kasvu, vedeleb tõusuteel sildiga “2026” ohtlikke komistuskive, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Uudised
  • 17.09.25, 18:31
Neeme Tammis: Eesti ühistranspordi süsteem on mäda ja populistlik
Äriplaan 2026 laval kõneles transpordiga tegeleva Hansa Grupi juht ja värskelt Eesti parima juhi tiitliga pärjatud Neeme Tammis teravalt ja kirglikult Eesti ühistranspordi seisust. Tema sõnum oli selge: süsteem on killustunud, poliitikute poolt manipuleeritav ja reisijakeskne lähenemine puudub.
Uudised
  • 17.09.25, 11:53
Peaminister: ma oleks võinud kohe teha liberaalse valitsuse
Kristen Michal Äriplaani konverentsil: ma pole erakonna juhi ametisse laulatatud
Äriplaan 2026 konverentsil esinenud peaminister Kristen Michal ütles, et nüüd pöördub Eesti majandus tagasihoidlikult, kuid siiski kasvule. “Kui astutakse õiged sammud eelarve ja maksupoliitikaga, võib Eesti olla regiooni üks kiiremini kasvavaid majandusi,” loodab Michal.
  • ST
Sisuturundus
  • 03.09.25, 12:18
Kuidas kindlustada Eesti ja Euroopa energiatulevik? Arutlevad Kersti Kaljulaid ja Marko Mihkelson
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.

Hetkel kuum

Eestiski tegutseva suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors.
Uudised
  • 17.09.25, 17:57
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Tulumaksu tõstmine jääb ära
Uudised
  • 18.09.25, 12:16
Tulumaksu tõstmine jääb ära
Liveni meeskonna eesotsas on arendusjuht Mihkel Simson (vasakult), nõukogu esimees Andres Aavik ja tegevjuht Andero Laur. Andres Aaviku sõnul on uue arendusprojekti käivitamine turu ootustele vastav samm.
Börsiuudised
  • 18.09.25, 08:38
Liven ostab kinnistu, kuhu rajada 22 miljoni eurone arendus
Börsiettevõtteks olemine on hea enesedistsipliini ja nähtavuse mõttes, usub kinnisvaraarendaja Arco Vara ja finantsteenuseid pakkuva Iute Grupi suuromanik Tarmo Sild. “Ükski juht pole õnnelik, kui investorid tema ettevõtet ei armastata,” tõdes ta.
Börsiuudised
  • 18.09.25, 06:00
Börsibossid rikaste TOPis: börsi suurendusklaas hoiab omanikud kogu aeg rambivalguses
Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer Äriplaan 2026 konverentsil.
Uudised
  • 17.09.25, 18:50
Telia Company tegevjuhil tuli vastata, miks on Eestis hind kõrgem kui Rootsis
Arco Vara kaasab võlakirjainvestoritelt kuni 15 miljonit eurot, millega makstakse tagasi võlga ning rahastatakse uut Lutheri kvartali projekti Tallinnas.
Investor Toomas
  • 18.09.25, 11:33
Kas Arco Vara 8,8% intress on Lutheri riski väärt?
Ravimitehase omanik Pharmapark kuulub alates esmaspäevast Interchemiele
Uudised
  • 18.09.25, 14:00
Eesti ravimitööstus läks üle hollandlastele
Sisuturundussaates käiakse üle levinud vead katuse ehitusel ja planeerimisel.
  • ST
Sisuturundus
  • 19.09.25, 12:32
Kas sinu hoone katus peab vastu? Ekspert hoiatab levinud vigade eest
Jalgpalliklubi Levadia juhatuse liige Andrei Leškin on suure võla pärast kohtu all.
Pankrotihaldur nõuab kohtu kaudu Levadia jalgpalliklubi juhatuse liikmelt 775 000 eurot
Kaitsetööstuseteemaline vestlusring Äriplaan 2025 majanduskonverentsil. Vasakult Äripäeva ajakirjanik Lauri Leet, DefSecInteli tegevjuht Jaanus Tamm, Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik ja kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
Kaitsetööstuse rahastuse rong on käima läinud, eestlased on peal
Õpetajatel on palgast suuremaidki muresid
Õpetajatel on palgast suuremaidki muresid
Jalgpalliklubi Levadia juhatuse liige Andrei Leškin on suure võla pärast kohtu all.
Pankrotihaldur nõuab kohtu kaudu Levadia jalgpalliklubi juhatuse liikmelt 775 000 eurot
Neljapäeval kuulutas valitsus välja, et jätab ära 1. jaanuariks planeeritud maksutõusu. Eelarve miinus aga süveneb.
Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest
Ligi üheksa aastat on teiste seas ettevõtja Reet Roosile kuuluv ettevõte arendanud kauplemisrobotit, mis teeks USA enimjälgitud S&P 500 aktsiaindeksile tuule alla.
Reet Roosi riskifond edestas S&P 500 indeksit ka turupaanika ajal
Omniva pakiautomaadist USAsse praegu pakke saata ei saa.
Väiketootjad ei saa juba kuu aega USAsse pakke saata. Omniva lubab lahendust sel aastal
"Minu karm saatus on see, et kuhu iganes spaa- või tavahotelli ma lähen, siis ega sellest puhkusest väga asja ei saa. Kõik nurgatagused on ikka vaja läbi käia ja uudistada, mis töötab ning mis ei tööta," räägib Mustamäe Elamus Spa asutaja ja juht Andres Tiik.
Edukas spaaärimees: turismi madalpunkt seisab veel ees
BLRT Grupi juhatuse liikmele Fjodor Bermanile kuulub koos venna Igor Bermani ja poeg Mark Bermaniga alates kevadest üle 98 protsendi tööstusgigandi aktsiatest.
Bermanid ostsid BLRT vähemusaktsiad osaliselt kontsernilt saadud raha eest
“Energiakooli” saatejuht Henrik Kalmet, president Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.
  • ST
Kuidas kindlustada Eesti ja Euroopa energiatulevik? Arutlevad Kersti Kaljulaid ja Marko Mihkelson
Alphabet sõlmis hiljuti sõidujagamisteenust pakkuva ettevõttega Lyft koostöölepingu, et käivitada järgmisel aastal Nashville'is autonoomne sõidujagamisteenus.
Hoidke alt, Alphabet surus AI võidujooksus gaasi põhja
Tallinna börs taandus reedel 0,09%.
Tallinna börsil oli punane päev, USA investorid jälgivad TikToki saatust
Pressiteated ei anna aga noteerimise ajakava.
Soome viib riikliku postifirma börsile
Ligi üheksa aastat on teiste seas ettevõtja Reet Roosile kuuluv ettevõte arendanud kauplemisrobotit, mis teeks USA enimjälgitud S&P 500 aktsiaindeksile tuule alla.
Reet Roosi riskifond edestas S&P 500 indeksit ka turupaanika ajal
Telefonirakenduse uute omanike ringi võivad kuuluda Oracle ja Silver Lake.
Trump üritab täna Tiktoki tehingu lõpule viia
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad

Podcastid

Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest
Äripäev eetris
Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest
00:00
Iisraeli sõjaline surve riikidele laieneb. „Varem oleks need sammud päädinud totaalse sõjaga“
Globaalne pilk
Iisraeli sõjaline surve riikidele laieneb. „Varem oleks need sammud päädinud totaalse sõjaga“
00:00
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Tippkohtumine
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole
Finantsuudised fookuses
Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole
Finantsjärelevalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
Investor Toomase tund
Finantsjärelevalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
Turismitund
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 17.09.25, 17:57
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
2
Uudised
  • 17.09.25, 18:50
Telia Company tegevjuhil tuli vastata, miks on Eestis hind kõrgem kui Rootsis
3
Uudised
  • 18.09.25, 12:16
Tulumaksu tõstmine jääb ära
4
Börsiuudised
  • 17.09.25, 06:00
Pensioniturgu raputab tõsine kapi-indekseerimise kahtlus. LHV süüdistab Luminori üle 17 000 pensionikoguja eksitamises
5
Uudised
  • 18.09.25, 14:00
Eesti ravimitööstus läks üle hollandlastele
6
Börsiuudised
  • 18.09.25, 08:38
Liven ostab kinnistu, kuhu rajada 22 miljoni eurone arendus

Viimased uudised

Uudised
  • 19.09.25, 16:52
Kaitsetööstuse rahastuse rong on käima läinud, eestlased on peal
Uudised
  • 19.09.25, 16:44
Pankrotihaldur nõuab kohtu kaudu Levadia jalgpalliklubi juhatuse liikmelt 775 000 eurot
Börsiuudised
  • 19.09.25, 16:42
Tallinna börsil oli punane päev, USA investorid jälgivad TikToki saatust
Uudised
  • 19.09.25, 16:24
Euroopa Liit soovib Vene veeldatud maagaasi ennaktempos keelustada
Saated
  • 19.09.25, 16:12
Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest
Arvamused
  • 19.09.25, 16:00
Marja-Liisa Alop: toome haiguslehed 21. sajandisse
Saated
  • 19.09.25, 15:56
Edukas spaaärimees: turismi madalpunkt seisab veel ees
Juhtkiri
  • 19.09.25, 15:38
Õpetajatel on palgast suuremaidki muresid
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025