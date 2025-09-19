Pankrotihaldur nõuab kohtu kaudu Levadia jalgpalliklubi juhatuse liikmelt 775 000 eurot

Jalgpalliklubi Levadia teatas eile, et väljus Harju maakohtust võidukalt, sest kohus ei kuulutanud välja klubi pankrotti. Suurest võlanõudest pole klubi siiski pääsenud, sest kohus leidis, et vaidlus 2,4 miljoni euro üle tuleb lahendada väljaspool pankrotimenetlust.
Pilveteenustega seotud arveldamine võib tekitada omajagu peavalu. Crayon koondab Amazon Web Service’i (AWS) kulud ühele arvele, annab reaalajas ülevaate tegelikest kuludest ning aitab andmepõhiste soovitustega kulusid kontrolli all hoida. Klientide jaoks on tulemus vähem manuaalset tööd ja ebameeldivaid üllatusi ning rohkem kontrolli ja kokkuhoidu.