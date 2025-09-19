Pankrotihaldur nõuab kohtu kaudu Levadia jalgpalliklubi juhatuse liikmelt 775 000 eurot

Jalgpalliklubi Levadia teatas eile, et väljus Harju maakohtust võidukalt, sest kohus ei kuulutanud välja klubi pankrotti. Suurest võlanõudest pole klubi siiski pääsenud, sest kohus leidis, et vaidlus 2,4 miljoni euro üle tuleb lahendada väljaspool pankrotimenetlust.