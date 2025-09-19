Tallinna börsil oli punane päev, USA investorid jälgivad TikToki saatust
Reedel lõpetasid Balti börsid suuremas osas roheliselt. Balti koondindeks edenes 0,09%, Riia börs 0,06% ja Vilniuse börs 0,1%. Ainsana taandus Tallinna börs 0,09%. USA investorid jälgivad presidentide Trumpi ja Xi kõne tulemusi.
Neljapäeval lõpetasid kõik Balti börsid tõusuga. Balti koondindeks edenes 0,23%, Tallinna börs 0,06%, Riia börs 0,28% ja Vilniuse börs 0,26%. Intressimäärade langetamine tõstis kauplemispäeva algul USA aktsiaid.
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.