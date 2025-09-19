Õpetajatel on palgast suuremaidki muresid

Järgmise aasta riigieelarvet koostav valitsus teatas neljapäeval
, et plaanitud tulumaksu tõus jääb ära ning õpetajad, politseinikud, päästjad ja kultuuritöötajad saavad kuni 10% suuruse palgatõusu. Kui haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul ei saa sellega kindlasti rahule jääda ning välistatud pole ka streik, siis Äripäeva meelest on tegu justnimelt rahule jäämist võimaldava tõusuga ja streikima hakkamine oleks viga. Selle asemel võiks nüüd pöörata põhirõhu õpetajatööga seotud teiste akuutsete muredega tegelemisele.