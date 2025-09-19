Marja-Liisa Alop: toome haiguslehed 21. sajandisse

Riik plaanib lubada haiguslehe ajal osalise koormusega töötamist alates 31. päevast senise 61 asemel. Suund on õige, kuid tegelikult võiks lubada veelgi varem, selgitab tööandjate keskliidu tervise töörühma juht Marja-Liisa Alop.
Pensionäride tööturul hoidmine annaks neile võimaluse eneseteostuseks, leevendaks tööealiste inimeste töökoormust ning võimaldaks meil ühiskonnana ka lapsevanematele vajalikku paindlikust pakkuda, kirjutab Merilin Piipuu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Katus ei ole vaid maja esteetiline kroon, vaid kriitiline kaitse inimese ja vara jaoks. Vihmaveesüsteemid, lumetõkked ja turvaline ligipääs korstnale on lahendused, mille lisamine juba ehituse algfaasis võib säästa suuri summasid ning hoida ära õnnetusi.