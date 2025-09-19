Edukas spaaärimees: turismi madalpunkt seisab veel ees

“Tahaks olla optimistlik, tahaks rohkem näha kõikide inimeste optimismi, aga turismivaldkonnas kahjuks seda olla ei saa. Turism ei taastu kahe-kolme aastaga. See on nagu veniv püksinöör,” tõdeb Mustamäe Elamus Spa asutaja ja juht, pikaaegse spaajuhtimise kogemusega Andres Tiik saates “Kiired ja vihased”.
- "Minu karm saatus on see, et kuhu iganes spaa- või tavahotelli ma lähen, siis ega sellest puhkusest väga asja ei saa. Kõik nurgatagused on ikka vaja läbi käia ja uudistada, mis töötab ning mis ei tööta," räägib Mustamäe Elamus Spa asutaja ja juht Andres Tiik.
- Foto: Joosep Ints, GoodNews
"Olen tajunud, et inimene mõtleb alati nii, et turism on ainult hotellindus. Ei ole. Turism on nagu suur toitumisahel, mis jõuab välja ka lillemüüjani, juuksurini, kütusemüüjateni," räägib Tiik, kuidas Eesti sõltub turismist väga palju.
Vaatamata üldise majanduse elavnemise märkidele läheb turismi taastumisega veel pikalt aega. “Turismis ei juhtu mitte midagi kunagi ühe päeva, kuu või aastaga,” ütleb ta.
Mida saaks aga teha ära, et Eesti turism paraneks? "Ilmselge on see, et kui majutuse käibemaksu ei alandata ja see jääb samadesse piiridesse, siis ei saa mitte kuidagi olla optimistlik."
Pelgalt ideedest ei piisa
Pea kümme aastat tegutsenud Mustamäe Elamus Spa
jõudis esmakordselt Gaselli TOPi ehk kiiresti kasvavate ettevõtete edetabelisse sel aastal. Kiirele kasvule eelnevate aastate sisse mahub nii suuri investeeringuid kui ka innovatsioone. Vaid spaateenuseid pakkuv ettevõte kaotas muu hulgas tänu lasteala loomisele ära ka spaadele omase hooajalisuse.
Koroonaperioodi kasutati spaa parendustöödeks, lisaks ostis ettevõte hiljuti ära samas hoones tegutseva bowling’u-äri, et luua Eesti esimene spaa-bowling. Lisaks astus spaa rahvusvahelisse Aufgussi liitu, mis spaamaailmas on võrreldav Michelin’i kõrgeima tärniga ja kuhu naljalt igaüks ei pääse.
Mis on aidanud Elamus Spal end konkurentidest eristada? "Asi hakkab ikkagi kirest ja ambitsioonist. Olen näinud väga paljudel ettevõtjatel häid ideid, mis millegipärast ei ole teostunud," räägib Tiik. Peale selle on oluline roll ka oskusel planeerida ja luua enda ümber hea tiim, kellega kõik hulljulged ideed ellu viia.
Andres Tiigil on spaaettevõtluses kogemust üle 30 aasta. Pikaajaline perspektiiv aitas Tiigil kümme aastat tagasi näha ära muutuste alguse klientuuris, tänu millele tundus uue kontseptsiooni – elamusspaa – loomine täiesti loomulik. Sanatooriume ja "pehmet" meditsiini Tiigi sõnul enam omaks ei tahetud võtta.
"Kui me mõtleme sõna “puhkus” peale, siis ikkagi esimese asjana alateadvuses tuleb meelde soe meri, liiv, päike, aga kahjuks elame sellises kliimavööndis, kus kaheksa kuud on meil kehv suusailm," ütleb Tiik. Niisiis oli vaja tuua kõik need elamused tubastesse tingimustesse.
Julged kasvuplaanid
Aasta tagasi sai Mustamäe Elamus Spa osanikuks rallisõitja Ott Tänak
. Koos on ette võetud laienemisplaanid, laual on mitu ideed, kuhu uus keskus ehitada, kuid neist rääkimisel jääb Tiik napisõnaliseks.
Kas uus keskus võib kerkida Saaremaale, arvestades mõlema äripartneri päritolu? "Südames tahaksime mõlemad Saaremaale midagi tagasi anda, kuid äri on äri ja Saaremaal ei ole piisavalt elanikke. Täna me räägime ikkagi Tallinnast."
Palju räägitud tehisintellekt ja selle kasutuselevõtu suurenemine ei hirmuta spaavaldkonda. "Inimene on sotsiaalne ja tahab heaoluteenusena tunnetada naturaalset asja," ütleb Tiik. Seega ei pea tema sõnul muretsema, et saunarituaale viib ühel hetkel läbi tehisintellekt, mitte lihast ja luust saunameister.
Saates "Kiired ja vihased" tuleb juttu veel Tiigi juhtimispõhimõtetest, tiimijuhtimisest ning tema vaadetest Eesti majandusele ja turismisektorile.
Saadet juhib Julia Laidvee.
Edukas spaaärimees: turismi madalpunkt on veel ees
