Tagasi 19.09.25, 15:56 Edukas spaaärimees: turismi madalpunkt seisab veel ees “Tahaks olla optimistlik, tahaks rohkem näha kõikide inimeste optimismi, aga turismivaldkonnas kahjuks seda olla ei saa. Turism ei taastu kahe-kolme aastaga. See on nagu veniv püksinöör,” tõdeb Mustamäe Elamus Spa asutaja ja juht, pikaaegse spaajuhtimise kogemusega Andres Tiik saates “Kiired ja vihased”.

"Minu karm saatus on see, et kuhu iganes spaa- või tavahotelli ma lähen, siis ega sellest puhkusest väga asja ei saa. Kõik nurgatagused on ikka vaja läbi käia ja uudistada, mis töötab ning mis ei tööta," räägib Mustamäe Elamus Spa asutaja ja juht Andres Tiik.

Foto: Joosep Ints, GoodNews

"Olen tajunud, et inimene mõtleb alati nii, et turism on ainult hotellindus. Ei ole. Turism on nagu suur toitumisahel, mis jõuab välja ka lillemüüjani, juuksurini, kütusemüüjateni," räägib Tiik, kuidas Eesti sõltub turismist väga palju.

Vaatamata üldise majanduse elavnemise märkidele läheb turismi taastumisega veel pikalt aega. “Turismis ei juhtu mitte midagi kunagi ühe päeva, kuu või aastaga,” ütleb ta.

Mida saaks aga teha ära, et Eesti turism paraneks? "Ilmselge on see, et kui majutuse käibemaksu ei alandata ja see jääb samadesse piiridesse, siis ei saa mitte kuidagi olla optimistlik."

Kas uus keskus võib kerkida Saaremaale, arvestades mõlema äripartneri päritolu? "Südames tahaksime mõlemad Saaremaale midagi tagasi anda, kuid äri on äri ja Saaremaal ei ole piisavalt elanikke. Täna me räägime ikkagi Tallinnast."

Palju räägitud tehisintellekt ja selle kasutuselevõtu suurenemine ei hirmuta spaavaldkonda. "Inimene on sotsiaalne ja tahab heaoluteenusena tunnetada naturaalset asja," ütleb Tiik. Seega ei pea tema sõnul muretsema, et saunarituaale viib ühel hetkel läbi tehisintellekt, mitte lihast ja luust saunameister.

Saates "Kiired ja vihased" tuleb juttu veel Tiigi juhtimispõhimõtetest, tiimijuhtimisest ning tema vaadetest Eesti majandusele ja turismisektorile.

Saadet juhib Julia Laidvee.

