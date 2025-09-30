Aigi Kukk: kelle sihtturg on Põhjamaad, ei saa kestlikkust hüljata
Kolm neljast ettevõttest plaanib kestlikkusaruandluse raporteerimist ja tööd vastutustundlikkusega jätkata, enamus neist mitte kohustusest, vaid vabatahtlikult, kirjutab Elisa jätkusuutlikkuse valdkonna juht Aigi Kukk.
Hoolimata poliitikute käramisest pole Eesti hukatuse ja vaesumise teed minemas ning pole põhjust pidevalt viriseda, tõdesid ajakirjanikud Neeme Korv, Ken Rohelaan ja Meelis Mandel saates “Äripäev eetris”.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.