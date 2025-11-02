Tagasi 02.11.25, 11:30 Tallinna vanim jalatsipood paneb uksed kinni: “Lõpetame enne, kui pankrot vastu tuleb” Tallinna vanim jalatsipood Pereking sulgeb 2026. aasta 1. jaanuaril jäädavalt uksed. Pika ajalooga Nõmme jalatsipoe omanik ütleb, et otsuse taga on järjestikused kriisid, halastamatu konkurents ja linna hoolimatus kohalike ettevõtjate suhtes.

Nõmmel aadressil Raudtee 52 on kingi müüdud juba üle kuue aastakümne. Aastal 1961 alustas samas hoones tegevust Kommunaari jalatsivabrik. 1991. aastal avas uksed aga kauplus Pereking.

Foto: Erakogu

Legendaarse Nõmme kingapoe Pereking juhataja ja üks omanikest Tiiu Valkenklau tõdes intervjuus Äripäeva teemaveebile Kaubandus , et mõlgutas esimest korda mõtteid poe sulgemisest 2020. aastal, kui möllas ülemaailmne pandeemia. “Siis oli vähemalt hea see, et saime esimest korda riigilt rahalist toetust, et palkasid hüvitada. Aga aeg oli ikka väga raske ja mõtlesin, kui kaua seda tööd enam jaksab teha. Olen juba ka vana,” selgitas 75aastane Valkenklau.

Seejärel tulid sõda, inflatsioon ja kriis kriisi otsa ning olukord muutus kaupluse jaoks üha keerulisemaks.

Viimane piisk oli poepidaja jaoks möödunud aasta sügisel, mil Raudtee tänaval algasid vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd, mis sulgesid kogu tänava. “See pani meile suure põntsu. Loomulikult saan aru, et selliseid töid on vaja teha, kuid meie saime sellest teada alles samal päeval korteriühistu kaudu,” meenutas juhataja.

Perekinga parimatel aastatel ulatus käive 14 miljoni kroonini ning tippaegadel töötas poes kuni 15 inimest. Kahjumi on ettevõte võtnud vastu 34 tegutsemisaasta jooksul ühe korra.