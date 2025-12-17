Tagasi Äripäeva aasta ettevõtja selgub 10 nominendi hulgast. Anna oma hääl! Äripäeva aasta ettevõtja valimisel jõudis nominentide sekka 10 firmaomanikku, kelle seas on nii rahvusvahelise haardega ettevõtjaid kui ka kohalikul tasandil olulisi tegijaid. Loe AI kokkuvõtet Äripäeva aasta ettevõtja konkursi kümne nominendi seas on silmapaistvaid tegelasi, nagu Toomas Annus, Ain Hanschmidt ja Taavet Hinrikus. Toomas Annus saavutas rekordtulemused oma firmadega, ehitades Tallinna südalinna Arteri ja ärikvartali. Ain Hanschmidt juhtis Infortari suurettevõtete ülevõtmisi, samal ajal kui Taavet Hinrikus tõi Plurali emaettevõtte Eestisse, investeerides kinnisvarasse ja makstes suuri dividende. Lugejad saavad nüüd anda oma hääle ning võitja kuulutatakse välja aasta lõpus.

Aasta ettevõtja nominendid valisid välja toimetuse liikmed ning nüüd saavad lugejad sõna sekka öelda. Loe altpoolt ettevõtjate kirjeldusi ja anna oma hääl. Rahva lemmik kuulutatakse välja aasta viimasel nädalal, Äripäeva aasta ettevõtja 5. jaanuaril.

Oluline: milline on Äripäeva aasta ettevõtja? Aasta ettevõtja peab olema firma omanik, näiteks sellest ei piisa, kui tegemist on firma juhiga. Kindlasti peab lõppenud aasta olema ettevõtjale millegi poolest erakordne, näiteks on aasta ettevõtja korda saatnud suure tehingu, alustanud uue silmapaistva projektiga, parandanud kiirelt majandustulemusi, kasvatanud aktsionäride vara vms. Aasta ettevõtja äri peab üldiselt olema mahukas, ambitsioonikas. Aasta ettevõtja äridel ja tegemistel peaks olema tuntav mõju. Toimetus hindab lisaks ettevõtja panust Eesti ettevõtluskultuuri ning soovi panustada avalikku debatti, mille abil elu Eestis paremaks muuta.

Uhke maamärgiga maha saanud Toomas Annus

Toomas Annuse ettevõtetel on olnud võimsad aastad: Eesti kõige kõrgemat büroohoonet, Tallinna südalinna kerkinud Arterit ning seda ümbritsevat ärikvartalit arendas Kapitel ja ehitas Merko. Mõlemad firmad saavutasid mullu rekordkäibe ja ka kasumi. Merko aktsia tõusis mais börsiteekonna tippu, justkui kingitusena firma 35. sünnipäevaks.

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Agressiivne ülevõtmistega laienemine ongi Linnamäe stiil, kuid just Leedus on ta kohalikult konkurentsiametilt saanud korduvalt vastu näppe: hiljuti sai MM Grupp kinotehinguga trikitamise eest 7 miljonit trahvi.

Loe lisaks Skeletoni ja Frankenburgi tegijad lõid uue kaitsefirma Kaitsetööstuse lipulaev Peeter Luik Aastakümneid avalikkusest varju hoidnud ekspankur Peeter Luik on Eesti kaitsetööstuse koorekihti kuuluva droonitootja Threod Systems i suuromanik. Kõrge lennuga firma duubeldas eelmisel aastal nii käibe kui ka ärikasumi ning firmal käiakse kosjas üle Euroopa, välistatud pole seejuures strateegilise investori kaasamine ega börsile minek, on ettevõtte juhid öelnud. Viimastele on Luik andnud ka 10protsendised osalused.

Loe lisaks Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks Aasta tehingu lukku löönud Kristjan Piilmann Suurettevõtja pärandi enda õlule võtnud Kristjan Piilmann nügib uueks nii Telliskivi hipsterlinnakut, aga lööb lukku ka muid kinnisvarainvesteeringuid, Solarise keskuse ostu peavad sektori tegijad aasta tehinguks.

Loe lisaks Suurettevõtja pärandi enda õlule võtnud Kristjan Piilmann: isa tahaks, et pusiksime tema alustatuga edasi Kullapalavikust kasu lõikavad Kuno Rääk ja Alar Tamming Kuno Rääk ja Alar Tamming kasvatavad kullapalaviku taustal Tavid ist miljardifirmat, samas tegutsetakse juba 13 riigis. Hinnarekordeid püsitav väärismetall ja tõenäoliselt ka Tavidi ostud pöörasid novembris pea peale isegi Eesti makrostatistika, kui Šveits ootamatult Eesti suuruselt kümnendaks impordipartneriks kerkis. Mullu sai Tavidi väikeomanik Kuno Rääk enda kätte kullafirma suurosaluse, senikaua 90% osalust omanud Alar Tammingule jäi 30% aktsiatest.

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Tamming ise selgitas käiku toona selliselt: tegemist on ettevõtte pikaajalise stabiilsuse ja kasvu huvides vajalike muudatustega, mis vastavad kõikidele juhtimisteooria nõuetele.

Mida see tähendab? “Seda on hästi keeruline selgitada – see eeldaks 30 aastat Tavidis töötamist,” ütles Tamming.

Rahalise diili kohta ütles Tamming, et asi on süsteemsem. “Ma ei tahaks spetsiifilistele küsimustele hakata vastama, sest iga lause tekitaks uusi küsimusi ja suuremat segadust,” rääkis ta. “Meil omal on asjad selged – need on ettevõtte aktsionäride ja ettevõtte pikaajalise stabiilsuse huvides toimunud tegevused, mis ei puuduta Tavidis väljaspool olevaid inimesi.”

Tamming ütles, et kui ta kunagi sellest raamatu kirjutab ja selgitab, siis saab ajakirjanik osaluse muutusest võib-olla aru. “Asi on meie jaoks väga lihtne,” sõnas ta. “Meie endi jaoks on kõik asjad selged ja klaarid.” Tavidis jätkub Tammingu sõnul kogu töö nagu varem ning ta jääb ka edaspidi nõukogu esimeheks.

Loe lisaks Taavetist sai Koljat: Tavidi omanikud vahetasid suurelt osalusi Valgusaastaga teistest ette rebiv Martin Sokk Alles talveunest tärkav idusektor nägi käesoleval aastal ühe suurima kaasamisringina investeerimisplatvormi Lightyear 23 miljoni dollari suurust raundi. Kaasasutaja ja tegevjuht Martin Sokk on oluliselt raputanud ka Eesti investeerimismaastikku. Võiks isegi öelda, et ilma tema sekkumiseta maksaksime investoritena veel praegugi väga kõrgeid teenustasusid kodubörsist kaugemal tehtavate tehingute eest.

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Ettevõtte väärtust hinnatakse FT andmetel juba 300–350 miljardi dollarini. Tegemist on esimese looga, kus Eesti juurtega investor ja ettevõtja on globaalselt nii laialt silma paistnud. Muus osas on ta ise varem välja toonud, et peamiselt panustab ta igakuiselt poole kuni mitme miljoni euro ulatuses deep-tech- ehk süvatehnoloogia idufirmadesse, valdavalt USAsse, kuid paarikümne protsendi ulatuses ka Eestisse.

Teda on ka nimetatud Eesti kõige laiema haardega iduinvestoriks. Ühiskondlikult võtab avalikult sõna nii tehisintellekti ohtudest kui ka võimalustest.