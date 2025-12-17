Äripäeva aasta ettevõtja selgub 10 nominendi hulgast. Anna oma hääl!

Äripäeva aasta ettevõtja valimisel jõudis nominentide sekka 10 firmaomanikku, kelle seas on nii rahvusvahelise haardega ettevõtjaid kui ka kohalikul tasandil olulisi tegijaid.
Äripäeva aasta ettevõtja konkursi kümne nominendi seas on silmapaistvaid tegelasi, nagu Toomas Annus, Ain Hanschmidt ja Taavet Hinrikus. Toomas Annus saavutas rekordtulemused oma firmadega, ehitades Tallinna südalinna Arteri ja ärikvartali. Ain Hanschmidt juhtis Infortari suurettevõtete ülevõtmisi, samal ajal kui Taavet Hinrikus tõi Plurali emaettevõtte Eestisse, investeerides kinnisvarasse ja makstes suuri dividende. Lugejad saavad nüüd anda oma hääle ning võitja kuulutatakse välja aasta lõpus.
- Äripäev valis 2024. aasta ettevõtjaks Sunly asutaja ja tegevjuhi Priit Lepasepa.
- Foto: Liis Treimann
Aasta ettevõtja nominendid valisid välja toimetuse liikmed ning nüüd saavad lugejad sõna sekka öelda. Loe altpoolt ettevõtjate kirjeldusi ja anna oma hääl. Rahva lemmik kuulutatakse välja aasta viimasel nädalal, Äripäeva aasta ettevõtja 5. jaanuaril.
Oluline: milline on Äripäeva aasta ettevõtja?
Aasta ettevõtja peab olema firma omanik, näiteks sellest ei piisa, kui tegemist on firma juhiga. Kindlasti peab lõppenud aasta olema ettevõtjale millegi poolest erakordne, näiteks on aasta ettevõtja korda saatnud suure tehingu, alustanud uue silmapaistva projektiga, parandanud kiirelt majandustulemusi, kasvatanud aktsionäride vara vms.
Aasta ettevõtja äri peab üldiselt olema mahukas, ambitsioonikas. Aasta ettevõtja äridel ja tegemistel peaks olema tuntav mõju. Toimetus hindab lisaks ettevõtja panust Eesti ettevõtluskultuuri ning soovi panustada avalikku debatti, mille abil elu Eestis paremaks muuta.
Uhke maamärgiga maha saanud Toomas Annus
Toomas Annuse ettevõtetel on olnud võimsad aastad: Eesti kõige kõrgemat büroohoonet, Tallinna südalinna kerkinud Arterit ning seda ümbritsevat ärikvartalit arendas Kapitel
ja ehitas Merko. Mõlemad firmad saavutasid mullu rekordkäibe ja ka kasumi. Merko aktsia tõusis mais börsiteekonna tippu, justkui kingitusena firma 35. sünnipäevaks.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Toomas Annuse kolm firmat jõudsid rühkisid ka Äripäeva edukate ettevõtete esikümnesse
, kus esikoha hõivas arendusfirma Kapitel.
Infortar
i suuraktsionär ja juhatuse esimees Ain Hanschmidt paistis tänavu silma jätkuva ambitsiooni ja ülevõtmistega: endale napsati Joakim Heleniuse nina alt ripakile jäänud Estonia Farmid
, gaasitootjast Oisu Biogaas
osteti välja Alexela
ja Hääled.
- Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt on Äripäeva aasta ettevõtjaks valitud aastal 2023.
- Foto: Liis Treimann
Eestisse jäägitult uskuv Taavet Hinrikus
Wise’i kaasasutajana oma rikkusele aluse pannud Taavet Hinrikus ütles kevadel, et Eestisse mitteinvesteerimine on allaandmine. Ja Hinrikuse eeskuju on muljetavaldav: alles mõni nädal tagasi kolis ta riskikapitalifirma Plurali emaettevõtte Ühendkuningriigist Eestisse, üha jõulisemalt kinnitab ta kanda siinsel kinnisvaraturul tervikliku linnaruumi arendajana, aga märgiline on ka dividendi võtmisega kaasnenud kopsakas, 24 miljoni eurone rahasüst riigikassasse.
Ise põhjendas ta seda nii: “Eesti riigil on vaja tõsta kaitsekulutusi ja avaliku sektori juhtimise kvaliteeti, kaasajastada haridussüsteemi. Maksta teenitult tulult makse on ettevõtja võimalus, kuidas kõige selle ära tegemiseks oma riiki panustada.“
Varju hoidev magnaat Margus Linnamäe
Äripäeva rikaste TOPis viienda rea hõivanud meedia- ja ravimiärimees Margus Linnamäe paistis tänavu silma sellega, et liigutab Eesti ühe suurima firma osaluse salapärasesse Liechtensteini. Suurematest tehingutest soetas ta Vormsi saare jagu metsa, asutas järjekordse kaitsetööstusfirma, samuti ostis äripartneri Ivar Vendelini kaudu mitu restoraniketti Leedus. Aeg näitab, kas neile tuleb lisa.
Hetkel kuum
Piimatootjate ees kohustusi 26 miljonit
Artikkel jätkub pärast reklaami
Agressiivne ülevõtmistega laienemine ongi Linnamäe stiil, kuid just Leedus on ta kohalikult konkurentsiametilt saanud korduvalt vastu näppe: hiljuti sai MM Grupp kinotehinguga trikitamise eest 7 miljonit trahvi.
Kaitsetööstuse lipulaev Peeter Luik
Aastakümneid avalikkusest varju hoidnud ekspankur Peeter Luik on Eesti kaitsetööstuse koorekihti kuuluva droonitootja Threod Systems
i suuromanik. Kõrge lennuga firma duubeldas eelmisel aastal nii käibe kui ka ärikasumi ning firmal käiakse kosjas üle Euroopa, välistatud pole seejuures strateegilise investori kaasamine ega börsile minek, on ettevõtte juhid öelnud. Viimastele on Luik andnud ka 10protsendised osalused.
Aasta tehingu lukku löönud Kristjan Piilmann
Suurettevõtja pärandi enda õlule võtnud Kristjan Piilmann nügib uueks nii Telliskivi hipsterlinnakut, aga lööb lukku ka muid kinnisvarainvesteeringuid, Solarise keskuse ostu peavad sektori tegijad aasta tehinguks.
- Piilmannide perele kuulub suur osa Viru Keemia Grupist, Stockmanni kaubamaja hoone, varsti ka Solarise kaubanduskeskus ja palju muud.
- Foto: Liis Treimann
Kullapalavikust kasu lõikavad Kuno Rääk ja Alar Tamming
Kuno Rääk ja Alar Tamming kasvatavad kullapalaviku taustal Tavid
ist miljardifirmat, samas tegutsetakse juba 13 riigis. Hinnarekordeid püsitav väärismetall ja tõenäoliselt ka Tavidi ostud pöörasid novembris pea peale isegi Eesti makrostatistika, kui Šveits ootamatult Eesti suuruselt kümnendaks impordipartneriks kerkis.
Mullu sai Tavidi väikeomanik Kuno Rääk enda kätte kullafirma suurosaluse, senikaua 90% osalust omanud Alar Tammingule jäi 30% aktsiatest.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Tamming ise selgitas käiku toona selliselt: tegemist on ettevõtte pikaajalise stabiilsuse ja kasvu huvides vajalike muudatustega, mis vastavad kõikidele juhtimisteooria nõuetele.
Mida see tähendab? “Seda on hästi keeruline selgitada – see eeldaks 30 aastat Tavidis töötamist,” ütles Tamming.
Rahalise diili kohta ütles Tamming, et asi on süsteemsem. “Ma ei tahaks spetsiifilistele küsimustele hakata vastama, sest iga lause tekitaks uusi küsimusi ja suuremat segadust,” rääkis ta. “Meil omal on asjad selged – need on ettevõtte aktsionäride ja ettevõtte pikaajalise stabiilsuse huvides toimunud tegevused, mis ei puuduta Tavidis väljaspool olevaid inimesi.”
Tamming ütles, et kui ta kunagi sellest raamatu kirjutab ja selgitab, siis saab ajakirjanik osaluse muutusest võib-olla aru. “Asi on meie jaoks väga lihtne,” sõnas ta. “Meie endi jaoks on kõik asjad selged ja klaarid.” Tavidis jätkub Tammingu sõnul kogu töö nagu varem ning ta jääb ka edaspidi nõukogu esimeheks.
Valgusaastaga teistest ette rebiv Martin Sokk
Alles talveunest tärkav idusektor nägi käesoleval aastal ühe suurima kaasamisringina investeerimisplatvormi Lightyear 23 miljoni dollari suurust raundi. Kaasasutaja ja tegevjuht Martin Sokk on oluliselt raputanud ka Eesti investeerimismaastikku. Võiks isegi öelda, et ilma tema sekkumiseta maksaksime investoritena veel praegugi väga kõrgeid teenustasusid kodubörsist kaugemal tehtavate tehingute eest.
AI-filantroop Jaan Tallinn
Jaan Tallinn juhtis Anthropicu 2021. aasta A-seeria rahastusringi
, mille käigus kaasati 124 miljonit dollarit. Praegu on Tallinnal idufirmas teadmata suurusega osalus. Järgmisel aastal plaanib ettevõte börsile minna ning on suurim konurent OpenAI-le.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Ettevõtte väärtust hinnatakse FT andmetel juba 300–350 miljardi dollarini. Tegemist on esimese looga, kus Eesti juurtega investor ja ettevõtja on globaalselt nii laialt silma paistnud. Muus osas on ta ise varem välja toonud, et peamiselt panustab ta igakuiselt poole kuni mitme miljoni euro ulatuses deep-tech- ehk süvatehnoloogia idufirmadesse, valdavalt USAsse, kuid paarikümne protsendi ulatuses ka Eestisse.
Teda on ka nimetatud Eesti kõige laiema haardega iduinvestoriks. Ühiskondlikult võtab avalikult sõna nii tehisintellekti ohtudest kui ka võimalustest.
- Skype'i ühe asutaja tuntust kogunud Jaan Tallinn tõusis Äripäeva Rikaste TOPis 4. kohale.
- Foto: Tanel Meos
Nutikalt kosilasi tõrjuv Mart Ustav
“Kui kõik tuleb väljast, siis milleks üldse siia jääda? Me tahame, et noored näeksid siin tulevikku,“ sõnas farmaatsiafirma Icosagen
asutaja ja tegevjuht Mart Ustav pärast aasta töösturi tiitli saamist
.
Kuigi välisfirmad on teinud korduvalt pakkumisi Icosagen ära osta, on ta kõik pakkumised tagasi lükanud. Ustavi jaoks pole Icosagen ainult äri, vaid eelkõige võimalus pakkuda Eestis haritud ja ambitsioonikatele noortele töö- ja arenguvõimalust.
Üle 40 miljoni eurose investeeringu toel üles ehitatud ettevõte on laienenud 255 töötajani, kellest kuuekümnel on doktorikraad. 2026. aasta jaanuaris jõuab Icosagen
märgilise verstapostini – ettevõte käivitab oma esimese kliendiprojekti tootmise.
Varasemad Äripäeva aasta ettevõtjad
Äripäev on aasta ettevõtja tiitlit jaganud alates 1993. aastast, et tõsta esile siinse majanduse suurtegijaid.
2024 – Priit Lepasepp
2023 – Ain Hanschmidt
2022 – Markus Villig
2021 – Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann
2020 – Rain Rannu
2019 – Väino Kaldoja
2018 – Kristjan Rahu
2017 – Arno Kütt ja Peep Kuld
2016 – Rain Lõhmus
2015 – Raul Kirjanen
2014 – Hardi Meybaum
2013 – Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann
2012 – Oleg Ossinovski
2011 – Rain Lõhmus
2010 – Hillar Teder
2009 – Jüri Käo
2008 – Väino Villers
2007 – Indrek Rahumaa
2006 – Armin Karu
2005 – Meelis Milder
2004 – Enn Pant
2003 – Fjodor Berman
2002 – Oliver Kruuda
2001 – Guido Sammelselg ja Jüri Käo
2000 – Tarmo Noop
1999 – Ernesto Preatoni
1998 – Aadu Luukas
1997 – Ain Hanschmidt
1996 – Olari Taal
1995 – Rein Kilk
1994 – Hannes Tamjärv
1993 – Andres Sarri
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!