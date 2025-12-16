Tagasi Raadiohommiku otse-eetris selguvad aasta ettevõtja nominendid Kolmapäevane raadiohommik murrab nädala selgroo, kui Äripäeva peatoimetaja teatab aasta ettevõtja nominendid, aga see pole veel kõik.

Kell 7.35 annab intervjuu peaminister Kristen Michal, kellega räägime NATO idatiiva kohtumisest. Kas saame idatiiva kaitsmisel loota liitlastele või peame sellega ise toime tulema? Kui tõenäoline on, et meie kaitsesse panustab Lõuna-Euroopa, seda kõike küsime peaministrilt.

Pärast kella kaheksaseid uudiseid tuleb stuudiosse MyDello kaasasutaja ja tegevjuht Joel Timm . Eesti logistikaidu MyDello kaasas üle kolme miljoni euro, et kiirendada rahvusvahelist laienemist. Küsime, kuhu ettevõte laieneb ja millega logistikaidu üldsegi tegeleb.

Kell 8.30 hakkame rääkima noortest tööturul. Oktoobri seisuga on Eestis vähemalt viiendik alla 25aastaseid noori, kes ei õpi ega tööta. Krausbergi personalijuht Helina Peet on sellesse teemasse süvitsi vaadanud. Küsime, millest nii suur töötusemäär võib tuleneda.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

12.00 – 13.00 “Äripäeva TOP”. Seekord teeme juttu masina- ja metallitööstuse TOPis 63. koha saanud ettevõtte Seekord teeme juttu masina- ja metallitööstuse TOPis 63. koha saanud ettevõtte Galv-Est juhataja Indrek Vodja ga. Räägime sektori suurimatest võitudest ja kaotustest ning uurime lähemalt, milles seisneb kuumtsinkimise võlu ja kui suur on suur tsingivann, mis tehasesõndsalt seisab.

Saadet veab Joonas-Hendrik Mägi.

Härms läks Saku Õlletehasesse tööle tudengina 25 aastat tagasi ülikooli kõrvalt ja on kasvanud läbi organisatsiooni selle juhiks. Miks ta nii pikalt ühte ettevõttesse kinni on jäänud, mis on kontsernis töötamise eelised, kuidas teha rahvusvahelist karjääri, kuidas julgustada inimesi riske võtma ja ambitsioonikad olema ning veel paljust muust räägib ta saates.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00– 16.00“ Mets ja majandus”. Eesti Erametsaliidu uus tegevjuht Eesti Erametsaliidu uus tegevjuht Kristel Järve räägib, miks on metsanduses süvenenud looduskaitse konflikt ning miks tunnevad erametsaomanikud end üha ebakindlamalt.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida- Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.