Raadiohommiku otse-eetris selguvad aasta ettevõtja nominendid

Kolmapäevane raadiohommik murrab nädala selgroo, kui Äripäeva peatoimetaja teatab aasta ettevõtja nominendid, aga see pole veel kõik.
- Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel kuulutab hommikuprogrammis välja ettevõtjate seas hinnatud 2025. aasta preemia värsked nominendid.
- Foto: Liis Treimann
Kell 7.35 annab intervjuu peaminister Kristen Michal, kellega räägime NATO idatiiva kohtumisest. Kas saame idatiiva kaitsmisel loota liitlastele või peame sellega ise toime tulema? Kui tõenäoline on, et meie kaitsesse panustab Lõuna-Euroopa, seda kõike küsime peaministrilt.
Pärast kella kaheksaseid uudiseid tuleb stuudiosse MyDello
kaasasutaja ja tegevjuht Joel Timm
. Eesti logistikaidu MyDello kaasas üle kolme miljoni euro, et kiirendada rahvusvahelist laienemist. Küsime, kuhu ettevõte laieneb ja millega logistikaidu üldsegi tegeleb.
Kell 8.30 hakkame rääkima noortest tööturul. Oktoobri seisuga on Eestis vähemalt viiendik alla 25aastaseid noori, kes ei õpi ega tööta. Krausbergi personalijuht Helina Peet on sellesse teemasse süvitsi vaadanud. Küsime, millest nii suur töötusemäär võib tuleneda.
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Kell üheksa annab 2025. aasta Baltikumi tehinguturust ülevaate Soraineni M&A valdkonna juht Toomas Prangli
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Umbes kell 9.20 teatab Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel otse-eetris, kes on nomineeritud Äripäeva aasta ettevõtja tiitlile.
Hommikuprogrammi toovad teieni Laura Saks ja Ken Rohelaan
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Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00 – 11.00 “ Ambitsioon”.
Sisuturunduslikus saates vestleb saatejuht Hando Sinisalu
Anti Oravaga, kes on lisaks kasvutreeneri rollile asunud E- Piim Tootmise tegevjuhiks.
Juttu tuleb Paidesse rajatud uuest, kõrgelt automatiseeritud juustutehasest, mille ehitamine läks Covidi tõttu oluliselt kallimaks kui algselt planeeriti.
Saade avab, kuidas kriisis ettevõtet juhtida, kui samaaegselt tuleb tegeleda turutsüklite, omanike dünaamika ja sisendihindade survega.
11.00 – 12.00 “ Triniti eetris”.
Saates räägime lõppenud aasta suurimatest tehingutest ja teeme ülevaate, milliste majanduslike väljakutsetega pidid Eesti ettevõtjad tänavu kõige rohkem silmitsi seisma. Külla tulevad Triniti vandeadvokaadid Karin Oras ja Siim Maripuu ning ettevõtjad Mait Sooaru
ja Veiko Visnapuu
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Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
12.00 – 13.00 “Äripäeva TOP”.
Seekord teeme juttu masina- ja metallitööstuse TOPis 63. koha saanud ettevõtte Galv-Est
juhataja Indrek Vodja
ga. Räägime sektori suurimatest võitudest ja kaotustest ning uurime lähemalt, milles seisneb kuumtsinkimise võlu ja kui suur on suur tsingivann, mis tehasesõndsalt seisab.
Saadet veab Joonas-Hendrik Mägi.
13.00 – 14.00” Juhi jutud”.
Saates selgitab oma juhtimispõhimõtet pikaaegne Saku Õlletehase
juht Jaan Härms
.
Härms läks Saku Õlletehasesse tööle tudengina 25 aastat tagasi ülikooli kõrvalt ja on kasvanud läbi organisatsiooni selle juhiks. Miks ta nii pikalt ühte ettevõttesse kinni on jäänud, mis on kontsernis töötamise eelised, kuidas teha rahvusvahelist karjääri, kuidas julgustada inimesi riske võtma ja ambitsioonikad olema ning veel paljust muust räägib ta saates.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
15.00– 16.00“ Mets ja majandus”.
Eesti Erametsaliidu uus tegevjuht Kristel Järve
räägib, miks on metsanduses süvenenud looduskaitse konflikt ning miks tunnevad erametsaomanikud end üha ebakindlamalt.
Saatejuht on Toomas Kelt
.
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