Jaan Tallinna rahaga AI-firma väärtus kasvas 183 miljardini

Anthropicu väärtus on viimase poole aastaga kolmekordistunud: alles tänavu märtsis kaasas ettevõte 3,5 miljardit dollarit, millega hinnati äri väärtuseks 61,5 miljardit dollarit, vahendab Äripäeva teemaveeb foundME
.
Jaan Tallinn
juhtis 2021. aastal Anthropicu 124 miljoni dollari suurust A-seeria rahastusringi 623 miljoni dollarilise väärtuse pealt.
Kui suur oli A-seeria järel Jaan Tallinna osalus Anthropicus, pole avalikult teada. “Praeguse series F ja series A vahel on olnud mitu Metaplaneti osalust tublisti lahjendavat raundi,” viitas Tallinn foundMEga suheldes oma investeerimisettevõttele.
Eelmise aasta kevadel rääkis Jaan Tallinn Äripäevale
, et AI-valdkonnas on tema “kõige prominentsem investeering Anthropic, mida loetakse tugevuselt teiseks AI-ettevõtteks maailmas”.
474
miljoni euro suuruseks hindas Äripäev mulluses Rikaste TOPis
Jaan Tallinna vara väärtuse, millega ta sai edetabelis 8. koha.
Tänavune värske Rikaste TOP ilmub 10. septembril.