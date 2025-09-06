Tagasi 06.09.25, 14:30 Jaan Tallinna rahaga AI-firma väärtus kasvas 183 miljardini AI-ettevõtte Anthropic väärtus kasvas sel nädalal avalikustatud rahastusvooru järel 183 miljardi dollarini, ettevõtte varajane investor oli Jaan Tallinn.

Skype’i eduloost sirgunud Jaan Tallinn pühendab praegu suure osa energiast tehisintellektiga seotud ettevõtmistele.

Foto: Tanel Meos

Anthropicu väärtus on viimase poole aastaga kolmekordistunud: alles tänavu märtsis kaasas ettevõte 3,5 miljardit dollarit, millega hinnati äri väärtuseks 61,5 miljardit dollarit, vahendab Äripäeva teemaveeb foundME

Jaan Tallinn juhtis 2021. aastal Anthropicu 124 miljoni dollari suurust A-seeria rahastusringi 623 miljoni dollarilise väärtuse pealt.

Kui suur oli A-seeria järel Jaan Tallinna osalus Anthropicus, pole avalikult teada. “Praeguse series F ja series A vahel on olnud mitu Metaplaneti osalust tublisti lahjendavat raundi,” viitas Tallinn foundMEga suheldes oma investeerimisettevõttele.

Eelmise aasta kevadel rääkis Jaan Tallinn Äripäevale , et AI-valdkonnas on tema “kõige prominentsem investeering Anthropic, mida loetakse tugevuselt teiseks AI-ettevõtteks maailmas”.