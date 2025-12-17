Pankrotisõda sadamas. Firma juht süüdistab ühte omanikku varjatud rünnakus

Paldiski Põhjasadama omanike vahel käib kõva andmine – Vene äripartner Sergei Pasters süüdistab Paldiski magnaadiks kutsutud Aleksei Tšuletsit kontserni juhiga kokkumängus ja firmast vara välja kantimises.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.