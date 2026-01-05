Raadiohommikus: aktsiaturud, kinnisvaraarendus ja Donald Trump

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 “Sisuturundussari: energiakool”. Energiahuvilise riigikogu liikme Mario Kadastikuga räägime Nord Pooli turuloogikast ja sellest, miks taastuvenergia edu hakkab süsteemi ennast sööma. Selgitame, miks miinushinnad ei valmista tootjale rõõmu, miks investeeringud ilma salvestuseta enam ei tööta ning milline roll on akudel, gaasil ja tulevikus ka tuumaenergial.

Juttu tuleb ka sellest, mida saab tavatarbija päriselt teha, et elektrienergia odavatest tundidest kasu lõigata. Saatejuht on Brent Pere.

11.00-12.00 “Investor Toomase tund”. Aasta esimeses “Investor Toomase tunnis” võtavad möödunud aasta kokku Äripäeva ajakirjanikud Jana Saarkoppel, Kaspar Viira ja Jaan Martin Raik.

Saates tuleb juttu, kuidas möödus aasta investor Toomase portfellis ning miks ta oma tootluseesmärgile alla jäi. Samuti annavad oma portfellidest ülevaate ajakirjanikud ise ning ennustavad uut börsiaastat.

13.00-14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Saates kõlab novembris toimunud Eesti Ehituskonverentsi vestlusring kulukatest õppetundidest ehitusobjektil. Osalejad jagavad oma kogemusi, kuidas saaks ehitusvigu ennetada ja milliseid juriidilisi tagajärgi võivad need kaasa tuua.

Vestlusringis osalesid Merko ehituskvaliteedi juht Uku-Tanel Laast, advokaadibüroo Walless advokaat Angela Kase, Maru Ehituse juhatuse esimees Margo Dengo ja arhitekt Johann Aksel Tarbe. Konverentsi modereeris Urmas Vaino.

15.00-16.00 “Turismitund”. Meenutame möödunud aasta kahte erilist kogemuslugu sirgjoones matkajate põnevatest seikadest ja Austrias suusamägedel raha teenimas käinud eestlaste muljetest.