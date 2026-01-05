Eesti ettevõtja Bulgaarias: euro tulekule eelnes tarbimisbuum ja kullapalavik

Balõnski tõi esile, et mitmel juhul on hinnad jäetud samaks, mis need olid varem leevides. See tähendab aga sisuliselt kahekordset hinnatõusu, mis on inimeste rahulolematust veelgi süvendanud.

Intervjuus rääkis Balõnski ka sellest, milline on Bulgaarias ettevõtluskeskkond ning kui suur roll on äris endiselt sularahaarveldustel.

Küsis Lauri Leet.