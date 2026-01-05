Eesti ettevõtja Bulgaarias: euro tulekule eelnes tarbimisbuum ja kullapalavik

Bulgaaria liitus värskelt 21. riigina eurotsooniga.
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Balõnski sõnul liikus enne eurole üleminekut majandusse suur hulk kodudes hoitud sularaha. “On hinnatud, et kodudes oli peidetud sularaha miljard või isegi miljardid eurod, mida toodi majandusse tagasi. Sellega osteti autosid, kortereid, pesumasinaid ja muud sellist,” rääkis Balõnski.
Osa rahast liikus ka väärismetallidesse. “Mõnes mõttes oli riigis viimased paar aastat väike kullapalavik,” kirjeldas ta.
Euro kasutuselevõtt on tema hinnangul tekitanud ühiskonnas tugevaid emotsioone. Rahvas jälgib teraselt eelkõige hindade liikumist, sest hinnatõus oli paljude jaoks oodatud, kuid siiski valus.
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Balõnski tõi esile, et mitmel juhul on hinnad jäetud samaks, mis need olid varem leevides. See tähendab aga sisuliselt kahekordset hinnatõusu, mis on inimeste rahulolematust veelgi süvendanud.
Intervjuus rääkis Balõnski ka sellest, milline on Bulgaarias ettevõtluskeskkond ning kui suur roll on äris endiselt sularahaarveldustel.