Tagasi Ärikinnisvara ekspert: aktiivsete investorite list piirdub paarikümne nimega Ärikinnisvaraturul on praegu teada ligikaudu paarikümnest nimest koosnev list ning mõned fondid, kellel on endiselt huvi ja võimekus investeerida, ütles Rasmus Tali, RE Kinnisvara ärikliendi teenuste juht. Hommikuprogramm

Tema sõnul on praegu aktiivsemad eelkõige Eesti investorid, kes ostavad varasid välja välismaistelt tegijatelt. Välisinvestorid on Tali hinnangul pigem passiivsed ega algata uusi tehinguid.

Tali kirjeldas turuolukorda kui passimise turgu. Ühelt poolt on olemas vara, mida soovitakse müüa ja teiselt poolt kapital, mis ootab investeerimist. Segaste olude taustal on tehinguteni jõudmine aga keeruline.

“On teatud fondid, kellel täna endiselt on soov paigutada raha,” rääkis ta. “Kindlasti on ka investoreid. Endiselt on selline paarikümne nimeline list, mis Eestis paljudele arendajatele ja portfelliomanikele teada on,” lisas ta.