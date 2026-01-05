Tudengifond otsib AI-buumi varjus võitjaid

Aastatega on mul olnud võimalus külastada ja pidada seminare Eesti eri paikades ning suhelda erinevas vanuses investeerimishuvilistega. Tuleb tõdeda, et mida kaugemale Tallinnast ja Tartust minna, seda vähem sinna finantskirjaoskuse- ja investeerimisealane teave reaalselt jõuab. Hea meel on näha, et Luminor pank on võtnud endale südameasjaks panustada Eesti investeerimismaastiku edendamisesse, kirjutab noorinvestor Randy Padar.
Kui Iko ja Kiur isaga Harju Elektri koosolekule jõudsid, olid nende klassikaaslastel juba tunnid alanud, nii võiks alata kahe praegu põhikoolis käiva noore investori tulevikus avaldatava raamatu algus.
Rahatarkuse jagaja Hanna Nõmm, kes varem tegutses Miljonineiuna, on enda investeerimisteekonda jaganud avalikult juba pea viis aastat. Lisaks pakub ta ka konsultatsioone ning on sealjuures südameasjaks võtnud noorte finantskirjaoskuse parandamise.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.