Tudengifond otsib AI-buumi varjus võitjaid

ST Sisuturundus

Aastatega on mul olnud võimalus külastada ja pidada seminare Eesti eri paikades ning suhelda erinevas vanuses investeerimishuvilistega. Tuleb tõdeda, et mida kaugemale Tallinnast ja Tartust minna, seda vähem sinna finantskirjaoskuse- ja investeerimisealane teave reaalselt jõuab. Hea meel on näha, et Luminor pank on võtnud endale südameasjaks panustada Eesti investeerimismaastiku edendamisesse, kirjutab noorinvestor Randy Padar.