Lisatulu teenijad jagavad näpunäiteid. “Raha pärast mõjuisikuks hakata pole mõtet”
Kallinevad hinnad on pannud paljusid mõtlema lisatulu teenimisele. Seda näitab ka Swedbanki rahaasjade teabekeskuse värske uuring: pea kolmandik elanikest on viimase aasta jooksul teeninud lisaraha või selle peale mõelnud.
Panin eile korraks aktsiagraafikud kinni ja läksin riigikokku. Mitte selleks, et riigi eelarvet paika panna, vaid et kuulata ja arutleda selle üle, kas rahatarkusest rääkimine on varsti sama ohtlik kui ilma loata investeerimisnõu andmine ämmale.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.