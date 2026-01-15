Rahatarkuse vabadus löögi all — mina tahan ka edaspidi suukorvi varnas hoida
Panin eile korraks aktsiagraafikud kinni ja läksin riigikokku. Mitte selleks, et riigi eelarvet paika panna, vaid et kuulata ja arutleda selle üle, kas rahatarkusest rääkimine on varsti sama ohtlik kui ilma loata investeerimisnõu andmine ämmale.
Finantsinspektsioon koostab heade ja halbade tavade raamistikku rahatarkust jagavatele mõjuisikutele. Tuntud investorite hinnangul on ettepanek aga paisutatud üle võlli ning seda järgides pole enam võimalik nõu andagi.
Kui finantsinspektsioon kutsus portsu mõjuisikuid ja minu kui “vana kooli” investori ühte ruumi, käis mul esimesena peast läbi, et kas tõesti olen kuskil libastunud. Sain kinnituse, et olen endale reeglid õigesti kehtestanud.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.