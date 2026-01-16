Kümme Helsingi börsi ettevõtet, mis paistavad silma oma kasvupotentsiaaliga

Olen oma pea veerandsajandi pikkuse investorkarjääri jooksul aktsiate paremaks valimiseks ehitanud keerukaid mudeleid ja koostanud pikki kontrollnimekirju. Tegelikult piisab edukate investeeringute tegemiseks märksa vähemast.
Kuigi kodused investeeringud pakuvad mugavust ja tuttavlikkust, on pea kohal kõlkuv geopoliitiline risk pannud kodubörsi külgsuunas triivima ning sunnib investoreid kaugemale vaatama. Panime kokku portsu investeerimisideid investor Toomase kolleegidelt.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.