Läti jääb Rail Balticu valmimisega vähemalt 3–5 aastat hiljaks

Riia raudteejaama ehitus Lätis, raudtee projekteerimist hakatakse lõunapiiri taga uuesti üle vaatama
Foto: DPA/Scanpix
Balti riigid on seni hambad ristis kinnitanud, et Rail Balticu raudtee saab 2030. aastaks valmis, seda hoolimata kasvavatest kuluprognoosidest ja toppavatest projektidest. Läti pool on sellest viimaks loobunud.
Läti Raadio teada on poliitikud Riias jõudnud kulude kokkuhoiuga sinnamaale, kus kõva häälega räägitakse plaanist jätta Riia ja Eesti vahel 60 kilomeetri pikkune Rail Balticu lõik vanale rööpmelaiusele.
Vilniuse energia- ja tehnikamuuseum täitub vaikselt. Kohale saabuvad Rail Balticu esindajad, kõigi Balti riikide ametnikud ning ka Hispaania delegatsioon, et sõlmida miljardiline leping raudtee elektrifitseerimiseks. Kuigi ehitusplatsidel käib hoogne töö, muutuvad plaanid üha tagasihoidlikumaks.
