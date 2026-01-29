Raadiohommikus: ilusüstid, e-residendid ja 90aastane aktsiate ostuga alustaja

Reedeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis saab kuulda jutte nii suurest rahast, iluravist kui igikestvast tippvormist.
- Aasta 2021. Maletaja ja maleajakirjanik Merike Rõtova võtab vastu Eesti Kultuurkapitali aastapreemiat. Nüüd pälvis ta riikliku spordipreemia elutöö eest.
- Foto: Tiina Kõrtsini/Õhtuleht/Scanpix
Esteetilise meditsiini turg kasvab kiiresti, kuid koos sellega on üha enam küsimusi protseduuride ohutuse ja tegijate pädevuse kohta. Äripäeva raadios räägime ilukliinikute tegelikust ärist, trendidest ja sellest, millised riskid varitsevad klienti. Uurime ka koduste iluvidinate populaarsuse tõusu – kas LED-maskid ja mikronõelad teevad midagi või on see lihtsalt turundus. Saates on külas ilukliiniku Noor asutaja ja esteetilise meditsiini õde Agve Kask
. Intervjuu ilukliinikust on eetris kell 8.
Eesti e‑residentsuse programm tegi mullu rekordilise hüppe – e‑residentide loodud ettevõtteid ja riigile laekunud maksutulu oli rohkem kui kunagi varem. Saates räägime, mis on kasvu taga ja millist majanduslikku mõju e‑residentide ettevõtted Eestile tegelikult toovad. Uurime, millistes riikides huvi kõige kiiremini kasvab ja miks just Saksamaa, Prantsusmaa ja India paistavad silma. Külas on e‑residentsuse programmi juht ja EISi
juhatuse liige Liina Vahtras
. E-residentsusest räägime kell 8.30.
Värske elutööpreemia laureaat, maletaja ning maleajakirjanik Merike Rõtova näitab veenvalt, et sport – ja eriti male – ei ole seotud vanuse, ühe eluetapi ega üksnes tulemustega, vaid on elukestev mõtte- ja eluviis. Tänavu oma 90. juubelit tähistav Merike Rõtova
on rahvusvaheline suurmeister kirimales, kahekordne veteranide maailmameistrivõistluste hõbemedalist ning üks Eesti maleelu pikaaegsemaid ja olulisemaid kujundajaid.
Aastakümnete jooksul on ta tegutsenud õpetaja, maleajakirjaniku, toimetaja ja maleteoste koostajana, jäädvustades Eesti male arengut ja selle võtmeisikuid. Rõtova kandidaadi esitas elutööpreemiatele Eesti Maleliit. Rõtova aga lubas, et saadava preemia, 64 000 eurot, võiks ta paigutada aktsiatesse. Interrvjuud Rõtovaga kuuleme kell 9.
Teeme väikese vahepõike ka kolleegi Polina Volkovaga, kes on lugenud värsket raamatut "Meepüünis", mis on uuriv teos Swedbank
i rahapesuskandaalist.
Raadiohommikut teevad Linda Eensaar ja Kristjan Kurg.
Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Soraineni sagedus”.
Jaanuari saates arutleme, millal tasub ettevõttel kaaluda välisturgudele laienemist, kui suurt rolli mängivad seejuures maksuküsimused, millistes riikides on maksukeskkond soodne ning kus varitsevad ambitsioonikat ettevõtjat kõige suuremad karid. Saatejuhid on advokaadibüroo Sorainen advokaadid Helery Maidlas
ja Mario Sõrm
ning saatekülalisteks idufirma Montonio kaasasutaja Rasmus Õisma
ja Soraineni maksutiimi juht dr Kaido Künnapas.
11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates tulevad jutuks poliitikute uued trikid teise pensionisamba kallal, juba mitmes mõttes kära tekitanud valitsuse tehisaru nõukoja loomine; vaatame otsa dividendide TOPile ja väärismetallide hinnatõusule ning hindame Isamaa ja Keskerakonna tüüritava Tallinna linnavõimu käekirja. Selguvad nädala võitja ja kaotaja.
Stuudios on ajakirjanikud Dmitri Fefilov, Laura Saks ja Neeme Korv saatejuhi rollis.
13.00–14.00 “Juhtimisaudit”.
Juhtimisauditi saates arutleb saatejuht Helen Klettenberg koos tehisintellekti konsultandi ja koolitaja Gerlyn Tiigemäega, miks ei saa juhid AI teemat enam käsitleda üksnes tehnoloogia või efektiivsuse küsimusena.
