  • OMX Baltic0,11%318,69
  • OMX Riga0,26%883,49
  • OMX Tallinn0,07%2 126,45
  • OMX Vilnius0,52%1 459,59
  • S&P 500−0,38%7 337,11
  • DOW 30−0,63%49 596,97
  • Nasdaq −0,13%25 806,2
  • FTSE 100−1,55%10 276,95
  • Nikkei 2255,58%62 833,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,56
Raadiohommikus: suurinvesteeringutest tehisaru-Tinderini

Äripäeva raadio kolmapäevane hommikuprogramm pakub ettevõtlikule inimesele teadmisi nii selle kohta, kuidas Eestis suurinvesteeringute tegemist soodustada, aga räägib ka sellest, miks ettevõtte arvutites ei maksa tööle panna liiga vabalt toimetavat AI-agenti.

Äripäeva raadio kolmapäevane hommikuprogramm käsitles Suurinvesteeringute soodustamist Eestis, kus Soraineni advokaadibüroo analüüs rõhutas, et probleemiks pole seaduste puudulikkus, vaid menetluste ajakulukus. Sandra Mikli juhtis õigusanalüüsi töörühma. Samuti arutatakse teise pensionisamba reeglite muutmist, võimaldades kiiremat taasliitumist ja osalist väljamakset. Age Petter kommenteerib muudatusi. Samal ajal tutvustas Märt Ridala tehisintellekti sotsiaalmeediat, kus AI-agentide 'Tinder' kujutab turvariske. Lisaks tutvustati päeva edasisi saateid nagu "Sisuturundussaade" ja "Finantsuudised fookuses".

Tarkvarafirma DataSky juht Märt Ridala räägib tehisarumudelite sotsiaalmeediast.
  Tarkvarafirma DataSky juht Märt Ridala räägib tehisarumudelite sotsiaalmeediast.
  • Foto: Raul Mee
Soraineni advokaadibüroo analüüsis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel seda, kuidas teised riigid kiirendavad suurinvesteeringute tegemist ja millest Eestis vajaka jääb ning jõudis järelduseni, et peamiseks probleemiks pole mitte seaduste puudulikkus, vaid menetluste killustatus ja ajakulu. Teisisõnu: reeglid on olemas, kuid nende rakendamine võtab sageli aastaid. Õigusanalüüsi koostanud töörühma juht Sandra Mikli räägib hommikuprogrammis kõigest lähemalt.
Sündimas on seadusemuudatused, mis lühendavad teise pensionisambaga taasliitumise ajapiirangu 10 aastalt 5 aastani ning ühtlasi võimaldavad edaspidi ka ainult osa sambarahast välja võtta. Rahandusministeerium prognoosib reeglite leevenemise järel mõningast uute lahkujate lainet. Aga mida arvatakse muudatustest finantssektoris? Seda uurime Swedbanki investeerimisfondide juhilt ja Eesti finantsvaldkonna ettevõtteid koondava FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juhi Age Petteri käest.
Tarkvarafirma DataSky juht Märt Ridala tuleb rääkima ühest sootuks veidrast nähtusest. Nimelt on tehisarumudelitel nüüdseks oma sotsiaalmeedia, mille osaks on ka näiteks AI-agentide Tinder. Ulmefilmilikult kõlava arenguga seostuvad aga ka turvariskid. Millised, seda Ridala selgitabki.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Ken Rohelaan.
Päev jätkub viie saatega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.
Steiger inseneribüroo juhid Erki Niitlaan ja Hardi Aosaar avavad, kuidas inseneeria majandust ja arengut käigus hoiab – alates tuuleparkidest ja Rail Balticust kuni tuumaenergia ning välisturgudeni.
Juttu tuleb kasvustrateegiast, kompetentside teadlikust ehitamisest, bürokraatia mõjust ning sellest, miks insener ei ole pelgalt teenusepakkuja, vaid sageli strateegiline partner, keda kaasatakse liiga hilja. Saadet juhib Lauri Toomsalu.
11.0012.00 “Finantsuudised fookuses”.
Eesti majanduskasv peab lähikümnendil tuginema eelkõige tootlikkuse kasvule ja inimeste oskuste kvaliteedile. Arutelus keskendutakse sellele, millised mikropädevused — sealhulgas andme- ja digioskused, finants- ja turundusoskused ning rahvusvahelise äri tööriistade valdamine — loovad palgapreemiat.
Vestlusringis osalevad LHV makroanalüütik Triinu Tapver, Inbanki nõukogu esimees Erkki Raasuke, SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor Karin Jõeveer ja sama instituudi kaasprofessor Tõnn Talpsepp. Vestlus on salvestatud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna konverentsil ja seda juhib Paavo Siimann.

12.0013.00 “Äripäeva TOP”.
Külla tulevad Äripäeva raamatupidamisfirmade TOPis esimese koha saanud ettevõtte Xolo operatiivjuht Piret Kerem ja neljanda koha pälvinud ettevõtte Numeri tegevjuht Allan Kaunis. Arutame kahe külalisega e-residentide teenindamisest, kaustikuraamatupidajatest ja omavahelisest konkureerimisest.
Saadet veab Joonas-Hendrik Mägi.
13.0014.00 “Ükssarvikute kasvulava”
Kuidas mullast raha teha? Räägime, kuidas põllumehed saavad raha teenida süsinikuturul ja kuidas üldse põllumajandussektoris idufirmat ehitada. Saates on külas eAgronomi asutaja ja tegevjuht Robin Saluoks.
Saatejuht on Tarmo Virki.
15.0016.00 “Tippkohtumine”.
Jüri Külvik pani 90ndatel püsti metsavarumise firma Lemeks, mis on kasvnud üheks suurimaks tööstuseks Eestis. Ta räägib, kuidas ta noore ärimehena Žiguliga pildiraame laiali vedas, mida õppis isalt tema puidufirmas töötades ning kui ohtlik õigupoolest oli metsaäri 90ndatel. Uurime, kuidas läheb tema portfelli kuuluvatel ettevõtetel ja kuhu ta praegu investeerib.

Äripartner Tõnu Ehrpais iseloomustab Jüri kui täpset ja põhjalikku juhti. Millisena näeb Jüri end aga ise, kuidas ta end töövälisel ajal maandab ning miks on sport ja äri tema silmis äravahetamiseni sarnased, sellest räägime samuti. Saadet juhib Mai Kroonmäe.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
