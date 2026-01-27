27.01.26, 10:58 Varsti saab pensionist osa välja võtta, ministeerium prognoosib uusi lahkujaid Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele seadusemuudatused, mis lubavad muu hulgas teisest pensionisambast edaspidi ka ainult osa rahast välja võtta.

Kui seadusemuudatus läbi läheb, saab teisest sambast võtta välja ka ainult osa rahast, kuid sellega kaasnevad omad piirangud.

Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov nentis, et teisest sambast lahkumise reeglite leevendamise järel võib raha väljavõtjate hulk mõnevõrra suureneda.

“Aga kui sel juhul jällegi ei võeta välja kogu raha vaid osa, siis summade mõttes võib-olla see pilt oluliselt ei muutugi kokkuvõttes,” arutles ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus andis ta ülevaate, miks ja milliseid teise pensionisamba liitumise ja lahkumise reegleid täpsemalt muudetakse ja kui kaua ei saaks riik edaspidi teise samba reegleid muuta. Juttu tuli ka plaanist hakata teise pensionisamba tagatisel laene andma, mille perspektiivi hakkab rahandusministeerium hindama.

Küsis Martin Johannes Teder.