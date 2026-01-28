28.01.26, 12:42 Raamatupidajate standardid muutuvad, suurim mõju jõuab e-kauplejateni Uuest aastast jõustuvad raamatupidamise toimkonna juhendites mõned muudatused. Toimkonna liikmed kinnitasid saates "Kasvukursil", et need teevad raamatupidajate tööd lihtsamaks.

Ago Vilu, Riina Alt ja Mart Nõmper selgitavad saates “Kasvukursil”, milliseid finantsaruandlusega seotud muudatusi on nii Eestis kui rahvusvaheliselt oodata.

Kõige laiema mõjuga muudatus puudutab ettevõtteid, mis müüvad kaupu interneti teel, kus kliendid ei saa toodet katsuda ja tagastuste osakaal on suurem.

Kui ettevõte müüb kaupa tagastusõigusega, ei tohi muudatuse järgi tulu koheselt täies mahus kajastada. Tuleb hinnata, kui suur osa kaubast eelduslikult tagastatakse ja võtta bilansis üles tagasimaksekohustis. See on sisuline muutus senises praktikas, kus sageli kasutati eraldisi, selgitas raamatupidamise toimkonna liige Riina Alt

Raamatupidamise toimkonna juhendite (RTJ) muudatustele saab veebruari lõpuni jätta tagasisidet.

Saates arutame kolme tippasjatundjaga, millised tuuled puhuvad raamatupidamise toimkonnas, mis suunab Eesti finantsaruandluse alast tegevust, kuhu raamatupidamise valkond Eestis liigub ja mida peaksid ettevõtjad nii rahvusvaheliste kui Eestis muutuvate standardite kohta teadma.

Põgusalt teeme juttu ka audiitorite nappusest ja tehisaru kasutamisest.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.