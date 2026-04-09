Raadiohommik: otse-eetris selguvad Eesti parimad juhid

Poole kümne ajal annab Äripäeva kultuurisoovitused raadiotoimetaja Mai Kroonmäe.

Raadiohommikut veavad Laura Saks ja Stiine Reintam.

Edasi jätkub raadipäev järgmiste saadetega:

10.00‒11.00 “Energiakool”. Sisuturunduslikus saates vaadatakse Eestist ja Euroopast kaugemale, Lähis-Idas toimuva konflikti mõjule maailmaturgudele ning sellele, kuidas see mõjutab Eesti energiaturgu ja kütusehindasid. Saates arutatakse nafta hinnatõusu üle ning seda, kas hinnasurve võib jätkuda.

Külas on julgeolekuekspert Rainer Saks , kelle hinnangul on tulevikku keeruline prognoosida, sest võimalikke arengustsenaariume on palju.

Saadet juhib Brent Pere.

11.00‒12.00 "Äripäev eetris". Lõppev nädal tõi kaasa rekordkõrge diislikütuse hinna, aga ka arutelu selle üle, kas valitsus peaks Eestis kehtestama kütusele maksimumhinna. Nädalat kokkuvõtvas saates arutame, kas valitsus peaks seda ettepanekut kaaluma või oleks see pigem kingitus Läti autojuhtidele.

Ühtlasi leppisid Iraan ja USA kokku Hormuzi väina avamises ja kahenädalases vaherahus, mis ei jõudnud õigupoolest alatagi, enne kui sellele juba lõpp peale tuli. Räägime, kuidas reageerisid sündmustele aktsiaturud ja naftahinnad ning kas Iraan on sõja võitnud.