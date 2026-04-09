Raadiohommik: otse-eetris selguvad Eesti parimad juhid

Tallinna Lennujaama juht Riivo Tuvike räägib reedel Äripäeva raadios lähemalt, kuidas lennujaam suutis möödunud aastal teha aastate parima majandustulemuse.
Foto: Andras Kralla
Tänavused parima juhi nominendid selguvad ajavahemikus kell 8.20‒9.00.
Lisaks räägib Tallinna Lennujaama juht Riivo Tuvike, kuidas lennujaam suutis möödunud aastal teha aastate parima majandustulemuse. Juttu tuleb veel naftakriisist ja kuidas selle taustal lennujaam hakkama saab ning kuivõrd mõjutab see lennupiletite hinda.
Pärast kella üheksaseid uudiseid räägime Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepikuga Ungari valimistest, sest valimistulemused selguvad juba pühapäeval.
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Poole kümne ajal annab Äripäeva kultuurisoovitused raadiotoimetaja Mai Kroonmäe.
Raadiohommikut veavad Laura Saks ja Stiine Reintam.
Edasi jätkub raadipäev järgmiste saadetega:
10.00‒11.00 “Energiakool”. Sisuturunduslikus saates vaadatakse Eestist ja Euroopast kaugemale, Lähis-Idas toimuva konflikti mõjule maailmaturgudele ning sellele, kuidas see mõjutab Eesti energiaturgu ja kütusehindasid. Saates arutatakse nafta hinnatõusu üle ning seda, kas hinnasurve võib jätkuda.
Külas on julgeolekuekspert Rainer Saks, kelle hinnangul on tulevikku keeruline prognoosida, sest võimalikke arengustsenaariume on palju.
Saadet juhib Brent Pere.
11.00‒12.00 "Äripäev eetris". Lõppev nädal tõi kaasa rekordkõrge diislikütuse hinna, aga ka arutelu selle üle, kas valitsus peaks Eestis kehtestama kütusele maksimumhinna. Nädalat kokkuvõtvas saates arutame, kas valitsus peaks seda ettepanekut kaaluma või oleks see pigem kingitus Läti autojuhtidele.
Ühtlasi leppisid Iraan ja USA kokku Hormuzi väina avamises ja kahenädalases vaherahus, mis ei jõudnud õigupoolest alatagi, enne kui sellele juba lõpp peale tuli. Räägime, kuidas reageerisid sündmustele aktsiaturud ja naftahinnad ning kas Iraan on sõja võitnud.
Arutelu all on ka kohaliku kaubandusketi Coopi teade siinsete Prisma kaupluste ülevõtmisest. Samuti küsime, kas on veel vara ja liiga optimistlik väita, et Eestis on investeerimisjulgus taastumas.
Nädala sündmusi võtavad kokku Karl-Eduard Salumäe, Kristjan Kurg ja Eget Velleste.
12.00‒13.00 “Äripäeva raadio kullafond”. Seekord teeme tagasiviske 2023. aasta algusesse, kui saates “Edukad naised” oli külas laulja Anne Veski. Juttu tuli pöörastest aastatest raudse eesriide taga, kellast kellani tööl käimisest ja luhta läinud investeeringutest.
Saadet juhtis siis ajakirjanik Katariina Krjutškova, toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
13.00‒14.00 “Kriisiplaan”. Lähis-Ida pinged panevad muretsema: kas kütus saab ka meil otsa? Räägime sellest, miks mõnes riigis on tanklad tühjad, aga Eestis mitte, kui kauaks meil varusid jätkub ning mida tähendab kütuse kallinemine tarbija rahakotile ja Eesti majandusele laiemalt.
15.00‒16.00 “Äripäeva juhtimiskool”. Kogenud coach ja koolitaja Martina Põldvere selgitab saates lõkse ja nõkse, mis mängivad rahvusvaheliste tiimide juhtimises ja koostöös olulist rolli. Juttu tuleb kultuurilisest intelligentsusest, sotsiaalsest liimist, vaike-eelduste dokumenteerimisest, kultuurikaardist ja paljust muust huvitavast.
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Saatejuht on Tuuli Seinberg.
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