Trump lasi sotsiaalmeedias latramisega läbirääkimised Iraaniga põhja

Trumpi administratsiooni liikmed on tunnistanud, et president Donald Trump lasi rahuläbirääkimised Iraaniga ise põhja, pidades neid ajakirjanduse vahendusel ja esitades sotsiaalmeedias väiteid, mille kohta kokkulepet polnud.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas mõjutas presidentaalsotsiaalmeedia kasutamine Iraani ja USA läbirääkimisi;

millised tingimused olid läbirääkimiste keskpunktis ning miks need ebaõnnestusid;