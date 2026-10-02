Galerii: avalikustati Lõuna-Eesti edukamad ettevõtted

Põlvamaal saunu tootev Ecosauna Project jätkas mullu kiiret kasvu ning praegu on tööd ees vähemalt suve lõpuni. Nõudlus on nii tugev, et veel üsna hiljuti valminud uus tootmishoone kipub juba kitsaks jääma.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.