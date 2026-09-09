Kriisiplaani test: Elmar Vaher pani kontrolliks hoone põlema, Coop Pank harjutab makseid mälupulkadega
Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) juht Elmar Vaher on kriisiplaani kontrollimiseks lasknud ühe olulise objekti teadlikult „põlema panna“. Paberil pidi kõik toimima, päris katse näitas mõne minutiga vastupidist.
OP Corporate Bank Eesti riskijuht Vallo Mandel ütles Äripäeva hommikuprogrammis, et ettevõtted, kes suudavad kiiresti teha ümberkorraldusi oma töös, protsessides ja tarneahelates, saavad ka kriisiolukordades hõlpsamini hakkama.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.