Lõuna-Eesti tootjad kasvatavad mahtu, kuid kindlustavad end järgmise löögi vastu

Lõuna-Eesti ettevõtted on viimastel aastatel pidanud toime tulema nii töötajate nappuse, materjalide tarneraskuste kui ka ootamatute kriisidega, millest on saanud ettevõtluse uus normaalsus.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas valmistuvad Lõuna-Eesti tootjad järgmisteks kriisideks nii, et tootmine ei seiskuks ka siis, kui oluline töötaja või seade rivist välja langeb;
- mida rõhutasid Merilin Koor, Meelis Laande ja Elmar Vaher investeeringute, kriisikommunikatsiooni ja piirkondliku ettevõtluse suurimate takistuste kohta.