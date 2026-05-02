Tagasi USA BÖRS

02.05.26, 10:50 Plaan eBay ülevõtuks tõukas investorid aktsiaid ostma E-kaubanduse platvormi eBay aktsia hind kerkis reedel järelturul pea 12% pärast teateid, et GameStop valmistub ettevõtet üle võtma.

Videomängude tootja GameStop on eBays suurendanud oma positsiooni ning võib mais teha ülevõtupakkumise, kirjutab Wall Street Journal. Kui eBay ei lähe tehinguga kaasa, võib GameStopi eestvedaja Ryan Cohen minna oma ettepanekuga otse aktsionäride juurde.