Kas ruumide halb sisekliima võib tappa?

Ainult tellijale

Kuido Merits 04. jaanuar 2018, 06:00

Ainult tellijale

Ruumide sisekliima mõju inimeste tervisele on suur ning seetõttu tuleb sellega senisest rohkem arvestada juba hoonete projekteerimisel, kirjutab kinnisvara- ja energiaklastri esindaja Kuido Merits.

Selles, et sisekliima mõjud on tõsised, peaksid meid veenma Soome näited. Soome teadlaste uuringus on näidanud, et niisked ja hallitanud kodud on paljudel juhtudel laste astma väljakujunemise põhjuseks. Professor Kari Reijula juhitud komisjon leidis, et reostusest ja niiskusest tekkinud hallituse mõjuga on kokku puutunud iga seitsmes soomlane. Pole põhjust arvata, et Eestis oleks sisekliima olukord parem kui põhjanaabritel.

Ilmselgelt on kehv sisekliima inimtegevuse otsene tagajärg, mille peale hoonete projekteerimisel ja ehitamisel meie riigis sageli ei mõelda. Ometi on meetmeid, mida rakendada hoonete niiskuse ja siseõhu kvaliteedi arvestamisel. Optimaalse siseõhu kvaliteedi loomine peab alguse saama juba projekteerimise protsessis.