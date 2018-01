Sularahavaba Eesti on tulekul

Ainult tellijale

Tehnoloogia areng ja inimeste mugavus tüürib meid paratamatult sularahavaba majanduse suunas, kirjutab Tartu Ülikooli majandusprofessor Raul Eamets.

Mis vahepealsete aastatega on muutunud? Uue tehnoloogilise arenguga on lisandunud kontaktivabad kaardid ja eks ka iseteenindavates kassades ole mugavam kaardiga maksta.

Kui 7 aastat tagasi sularahavaba Eesti ideega välja tulin, siis tekitas see päris toreda tormi veeklaasis. Kui me vaatame, kuhu suunas oleme täna liikunud, siis on selgelt näha, et sularahatehingute arv on vähenenud ja kaardimaksete hulk kasvanud. Seega ei ole küsimus jätkuvalt mitte selles, et kas, vaid pigem millal.

Kui meelde tuletada, mis olid sularahavaba majanduse kasuks rääkivad argumendid, siis kindlasti kiireneb raharinglus, mis on majanduse vereringe. Mobiili kaudu maksete või ülekannete tegemine on lihtsalt mugavam, kui lähimat rahaautomaati otsida. Näotuvastus on jõudnud juba mobiilidesse, jõuab ka makseterminalidesse jne.

Inimesed on oma olemuselt mugavad ja laisad ja kui tehnoloogia seda võimendab, siis miks mitte.

Miks on vaja veel kinni hoida sularahast? Varimajandus – on odavam maksta sulas, kas siis töömehele, kes selle tõttu makse ei maksa või ettevõtjale, kes käibemaksu võrra allahindlust teeb. Inimene maksimeerib oma sissetulekut ja minimeerib oma kulusid, ka see on inimlik.

Anonüümsus – üks bitcoini mullistumise põhjuseid ongi anonüümsus ja võimalus oma musta raha puhtaks pesta. See on ka hea näide sellest, et kuritegevus leiab oma väljundi alati, olgu selleks siis väärismetallid, sularaha või virtuaalne raha.

Anonüümsus on illusioon

Unistada tavainimese tasandil raha anonüümsusest on sama naiivne kui arvata, et maa on lapik. Seda saate ainult juhul, kui elate metsas, ei kasuta internetti ega telefoni, ei käi kuskil poes, ei kasuta ühistransporti ning ei oma autot.

Piisab, kui te oma autot kuskil tangite või astute kaubanduskeskusesse, kohe on teie isik tuvastatav läbi valvekaamerate. Suurandmete töötlemise võimaluste kasvamine ainult vähendab anonüümsust. Ilmselt me ei kujuta isegi ette, kui palju on infot meie kohta liikluskaamerates, valvekaamerates ja igasugustes andurites, rääkimata internetist.

Lõpetuseks. Kuna sularaha on selgelt vanema põlvkonna eelistus, siis eks aeg paneb siin kõik ise paika.