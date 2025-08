Tagasi 01.08.25, 13:47 Poevargused sagenevad. Selveri esindaja: alkohol on alati aktuaalne, nüüd ka šokolaad Kui Põhjamaades nähakse poevarguste kurja juurena iseteeninduskassasid, siis Eestis peitub põhjus inimeste kehvas rahalises seisus. „Vargused on rohkem liikunud igapäevastesse toidukaupadesse,“ ütles Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Foto: Andras Kralla

“Alkohol on alati aktuaalne, aga näiteks viimase paari aasta uustulnuk on kallimad maiustused ja šokolaad,” ütles Kristjan Anderson . Ta tõdes, et viimastel aastatel on varguskatsete arv ja kahju ettevõttele suurenenud.

Soome poekett K-Market teatas sel nädalal, et kaotab iseteeninduskassad, sest inimesed kipuvad toimima ebaausalt, vahendas Helsingin Sanomat. Poeketi esindaja sõnas, et ka Rootsis on sarnane trend.

Anderson aga leiab, et Eestist iseteeninduskassad ei kao. Mustvalgeid tõendeid selle kinnituseks pole. Selver i puhul on viimase paari aasta keskmine kahjutase sarnane selle ajaga, kui iseteenindust veel üldse ei kasutatud, rääkis ta. Umbes kolmandik inimesi Eestis tänini ei kasuta seda teenust.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Lisaks arutati intervjuus, kuidas Selver tuleb toime müügimahu vähenemisega, kas kaubanduspinda on Eestis liiga palju ning milline on e-kaubanduse roll tulevikus.

Küsis Kaspar Viira.