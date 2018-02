Balti pankade (usaldus)krediit nullis

Ainult tellijale

Kui Bloomberg esmaspäeval, 19. veebruari õhtupoolikul uudise pealkirjas küsis, miks Põhja-Korea sidemed külmutasid ühe Baltikumi panga tegevuse, siis oli kahju meie pangandussektorile juba tehtud, kirjutab ajakirjanik Jürgen Klemm.

Uudis levis üle majandusmeedia ning Bloombergi uudisele viitas teiste seas ka Washington Post. Tõsi, järgmisel tööpäeval täpsustas väljaanne pealkirja, kui Baltikumi asemel viidati Lätile.

Selles olukorras on strateegilise kommunikatsiooni perspektiivist ainult üks õige lahendus: panna mängu kõik välispressi kontaktid, et väljaanded ükshaaval pealkirja muudaks. Kas ajakirjanikud-toimetajad jõudsid selle täpsustuseni seekord ise või väljastpoolt tulnud mõju tulemusena, seda ma ei tea ega oska ka kusagilt küsida. Kuid õppetund on väärtuslik.