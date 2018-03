OEG ostjad tulevad Karule kosja tema enda rahaga

Ainult tellijale

Vaadates peale Olympic Entertainment Group (OEG) finantsidele ja väljaostupakkumisele, tekib tahtmine tsiteerida kirjandusklassikat, et Luksemburgi mehed tulevad Karule kosja tema enda rahaga, kirjutab vandeadvokaat Indrek Naur.

OEG-l on 152 miljonit aktsiat. Luksemburgi mehed peavad nende eest välja käima 288 miljonit eurot (1,9 eurot aktsia eest). OEG-l oli 2017. aasta lõpus jaotamata kasumit 71 miljonit eurot, mis jääb ostjale. Selleks hetkeks, kui väljaostmine lõppenud, on jaotamata kasumi suurus 100 miljonit eurot (vaba raha hulk 2017. a lõpus 58 miljonit eurot).

OEG suuromanik Armin Karu & Co on lubanud ostjale, et nad võivad ühendada kaks aktsiaseltsi (AS OEG ja AS Odyssey Europe). Ühendamise tulemusel tekib OEG-l võlg ca 300 miljonit eurot.

Kuna selleks hetkeks on jaotamata kasumit 100 miljonit eurot, saab Odyssey jaotamata kasumi arvelt tasuda laenu emaettevõttele ehk siis Odyssey saab OEG aktsiad osta 1/3 ulatuses OEG enda rahaga, kuna jaotamata kasum on 1/3 ostuhinnast. Siit siis Pisuhänna tegemine.