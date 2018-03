Pangad hammustavad ärimehi

Ainult tellijale

Helger Aaresild 27. märts 2018, 06:00

Läti ABLV panga likvideerimine on äriasjad Lätis täiesti puntrasse keeranud, kirjutab raamatupidaja Helger Aaresild.

Läti firmal on lisaks veel väärtpaberid ABLV pangas, see tähendab pank on väärtpaberite hoidja väärtpaberikonto kaudu.

Külmutatud arvelduskonto summadega ABLVs on asi enam vähem selge. On ennegi summasid külmutatud.

Väärtpaberid on arvel eraldi registris ning on tekkinud vajadus need mõne teise panga väärtpaberi kontole kanda. ABLV pank ongi nõus need väärtpaberid ka ära kandma, aga see pole võmalik, kui oled eestlane (Eesti kodanik), sest Läti pangad keelduvad Läti firmale väärtpaberikonto avamisest, kui Läti firma juht on Eesti kodakondsusega – põhjendusel, et mitteresidentidele ühtki pangakontot ei avata! Täitsa jabur.

Oleme jõudnud aega, kus Eesti pank saadab välja teateid: „Erinevate õigusnormide täitmiseks järgime „tunne oma klienti“ põhimõtet ja seetõttu pöördume aeg-ajalt klientide poole andmete uuendamiseks või konkreetseid tehinguid täpsustavate küsimustega. Küsime lisainfot järgmiste tehingute kohta: (loetelu firmadest, kellega on arveldatud). Palun täpsustage, millise kauba/teenuse eest toimusid maksed/laekumised ja edastage meile nende tehingute alusdokumendid (leping/arve). Andmete küsimise nõue tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest. Selle kohaselt peab finantsasutustel olema põhjalik ülevaade oma klientidest ja arusaam nendega seotud isikutest, kliendi tegevusalast, maksetavadest ning vara päritolust."

Niipalju siis ärisaladusest. Sellest enam ei piisa, kui maksu- ja tolliamet kaupade liikumisel, päritolul ja maksustamisel silma peal hoiab. Nüüd hakkavad ka pangad ettevõtete kontollimisega/auditeerimisega tegelema.

Minnes panka maksekorralduse limiiti suurendama sain vastuseks, et see pole võimalik, ilma et vastav summa kontol oleks. Ja kui summa on kontol, ka siis polnud mul makse tegemine võimalik. Oli mingi töötaja „näpuviga“.

Raskeks on läinud äritegemine Maarjamaal.